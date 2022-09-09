Скоро открытие! В реновируемом легендарном Цветочном павильоне состоялся праздник стропил

„Цветочный павильон — уникальный объект, относящийся к шедеврам эстонской архитектуры. Во время реновации, помимо сложностей самого проекта, мы также должны были учитывать строгие требования охраны памятников старины“, — подчеркнул Юллар Хинно, руководитель 1Partner Ehitus, которое занимается реновацией.

В ходе ремонтных работ внешние размеры здания останутся прежними, но внутренний объём будет увеличен за счёт расширения 0-го этажа.

„Со строительно-технической точки зрения, это сложный проект, но мы хорошо справились, и я уверен, что конечный результат будет безупречным“, — сказал Юллар Хинно, добавив, что строители планирует сдать здание заказчику в срок, т. е. ещё в этом году.

К Цветочному павильону, спроектированному архитектором Вальве Пормейстер и построенному на Пирита теэ, 26, в 1964–1966 годах была сделана пристройка – кафе Tuljak. Эти два здания образуют единый архитектурный ансамбль. Реставрацией кафе Tuljak в 2015 году также занималась фирма 1Partner Ehitus.

Заказчиком работ в Цветочном павильоне является OÜ Tannenrode. Проект реставрации здания был выполнен в Apex Arhitektuuribüroo, а проект внутренней архитектуры – в Meelis Pressi Arhitektuuribüroo.