Тревожные перспективы: падение объемов экспорта углубляется

С поправкой на рост цен экспорт товаров эстонского происхождения, то есть объемы экспорта, в июне также снизились. Хотя значительный рост реэкспорта увеличил общий товарный экспорт Эстонии почти на 13% в текущих ценах, он также снизился с поправкой на рост цен.

Наибольшее влияние на экспорт товаров эстонского происхождения оказало снижение экспорта минерального топлива, металлопродукции, оборудования мобильной связи и судов. Экспорт в Россию в этом году значительно сократился, но доля этой страны в экспорте товаров эстонского происхождения не уменьшилась. В июле доля товаров, экспортируемых в Россию, в экспорте Эстонии составила 1,7%.

Импорт товаров российского происхождения начал снижаться в июне в текущих ценах, а в июле снижение несколько углубилось. Хотя доля России в общем объёме импорта Эстонии снизилась с начала года, в июле она всё ещё составляла 10%. По данным Департамента статистики Эстонии и таможенных деклараций, 100% импортируемого в Эстонию сжиженного природного газа (СПГ) по-прежнему имеет российское происхождение. Однако в июле на долю СПГ пришлось лишь 5% закупок природного газа. Природный газ в газообразном состоянии составил 59% импорта из России в июле. Включая СПГ, 60% природного газа, купленного в Эстонии, было российского происхождения, как в июле, так и с марта, первого месяца войны в Украине.