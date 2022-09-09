Клумбе перед подъездом быть: Таллинн снова финансово поддержит квартирные товарищества субсидией „Зеленый двор“

Вице-мэр Таллинна Владимир Свет отметил, что адресованная квартирным товариществам субсидия „Зеленый двор“ - самая популярная субсидия, направленная на улучшение городской среды. „Поэтому мы приняли решение в этом году увеличить бюджет субсидии на 14 150 евро. Благодаря этой субсидии сотни квартирных товариществ могут украсить свой двор растениями и сделать городское пространство более зеленым и разнообразным. Сейчас подходящее время для проведения осенних работ, можно еще успеть сделать посадки и провести работы с почвой“, - сказал Свет.

Субсидия, выплачиваемая задним числом на основании подтверждающих расходы документов, может составлять до 60% стоимости работ, но не больше 600 евро в год на одно квартирное товарищество.

В общей сложности в бюджете этого года для выплат субсидии „Зеленый двор“ предусмотрено 58 150 евро, уже выделены пособия на сумму 42 257 евро, рассматриваются ходатайства на сумму 1742 евро, свободны средства в размере 14 150 евро.

В прошлом году бюджет субсидии „Зеленый двор“ также был увеличен, поддержку получили 162 квартирных товарищества на общую сумму 55 250 евро.

„Провести работы по озеленению поможет недавно выпущенный Таллиннский каталог разнообразного озеленения, в котором можно найти подходящие растения и вдохновиться идеями. Растения не только украшают, но являются важной средой для насекомых, животных и птиц. Если им в городе хорошо, наше жизненное пространство также улучшается и сами мы становимся здоровее. Поэтому все при помощи озеленения своих дворов могут внести вклад в то, чтобы природа Таллинна, Зеленой столицы Европы, была более богатой“, - сказала городской ландшафтный архитектор Кристина Куппер. Каталог доступен на эстонском языке на странице http://haljastus.tallinn.ee .