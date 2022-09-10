Третья ракетка Эстонии Елена Малыгина очень ждет второго турнира WTA в своей жизни: хочу показать домашнему зрителю свою лучшую игру

В мае Малыгина также дебютировала в квалификации турнира ITF с призовым фондом в размере 100 000 долларов. Самый большой, по ее словам, это переход с фонда 15 000 на 25 000, хотя даже на самом низком уровне сильных игроков становится все больше.

„Я очень устала, но была счастлива. Она играла хорошо, и я смогла показать свой лучший теннис“, — кратко подытожила Малыгина матч, завершившийся со счетом 6 : 3, 6 : 7 (6), 7 : 6 (3).

Календарь соревнований Малыгина составляет по принципу: чем больше турнир, тем лучше. В этом году она сыграл в турнирах с призовым фондом $60 000 семь раз, ее лучшим достижением был выход во второй раунд или 1/8 финала в Хехингене, Германия. В первом раунде Малыгина одержала самую крупную победу в своей карьере над бывшей 42-й ракеткой - швейцаркой Штефани Фёгеле (219-е место в WTA).

„Она играла хорошо, а я немного нервничала — все-таки первый матч в турнире WTA. Я не показала свою лучшую игру. В турнире WTA, в отличие от соревнований ITF, организаторы многое делают за вас. Вам больше не нужно бронировать мячи, тренировочное поле и т. д. самостоятельно, возможности физиотерапии лучше, отель будет забронирован для вас. При этом, конечно, больше напряжения. Не знаю, каково игрокам, которые крутятся в карусели WTA, но для меня все это было впервые“, — сказала Малыгина.

Наряду с Анетт Контавейт и Кайей Канепи, третья ракетка Эстонии Елена Малыгина (WTA, 396), занявшая место в квалификационном турнире чемпионата Эстонии в женском одиночном разряде этого года, примет участие в турнире WTA Tallinn Open, который начнется 24 сентября. Как выяснилось в послематчевом интервью, это стало для нее неожиданностью.

Как вы готовитесь к конкретному матчу на уровне ITF, если нет трансляций и видео всех игроков? „Я знаю многих, можно сказать, большинство игроков и то, как они играют. Если я сама с ними не играла, то спрашиваю друзей, обсуждаю план с тренером и иду на корт. Однако самое главное — сосредоточиться на своей игре“.

Последние несколько сезонов Малыгина тренируется под руководством девятикратного чемпиона Эстонии в одиночном разряде Владимира Иванова. В начале года они также ставили определенные игровые и рейтинговые цели, но какие именно они были в этом году, Малыгина пока держит при себе. Однако надо отметить, что она стала намного азартнее и в то же время дисциплинированнее на поле.

Иванов всего третий тренер в карьере Малыгиной. Ее предыдущие два тренера были из Санкт-Петербурга. „Первый тренер у меня был восемь лет, второй — три года. В какой-то момент я спросила Вову, не хочет ли он попробовать поработать со мной. Я даже не помню, как выглядело начало, но я очень довольна своим выбором“, — сказала Елена, которая с начала сотрудничества с Ивановым проживает в основном в Таллинне. Раньше она больше времени проводила в России. Теперь она лишь время от времени навещает там своих родителей.

После игровой карьеры станет спортивным журналистом?

Многие ведущие игроки говорят, что время от времени им нужен более длительный перерыв от тенниса. Малыгина еще этого не чувствует. Свой последний так называемый „перерыв“ она взяла после последнего турнира в Пярну. „Я взяла пять выходных, но на третий день была готова вернуться к тренировкам“, — улыбается она.

В свободное от тенниса время Малыгина любит читать книги, в основном детективы. Последним прочитанным произведением стал еще не переведенный на эстонский язык роман Джоэля Диккера (“Загадка номера 622“). „Действие происходит в отеле. Кто-то умер… Я люблю угадывать, кто убийца“, — охарактеризовала она свои предпочтения в чтении.