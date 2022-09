Третья ракетка Эстонии Елена Малыгина очень ждет второго турнира WTA в своей жизни: хочу показать домашнему зрителю свою лучшую игру

Intervjuusid on Malõgina seni andnud vaid vene ja inglise keeles. Ta loodab siiski, et kaugel pole ka see aeg, kus saab probleemidevabalt suhelda ka eesti keeles. „See on päris raske,“ tunnistab ta. „Mul on raamat erinevate harjutuste ja õigekirjareeglitega ning sõbrad, kes eesti keelt räägivad. Vahel kõnnime ringi ja ma küsin, kuidas see või teine eesti keeles on. Tahan väga eesti keelt rääkida ja arvan, et ühel päeval räägingi. Teised inimesed on selle kuidagi ju selgeks saanud. Pean ka mina saama.“