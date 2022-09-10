Третья ракетка Эстонии Елена Малыгина очень ждет второго турнира WTA в своей жизни: хочу показать домашнему зрителю свою лучшую игру(1)
Елена Малыгина (22 года), которая постепенно, но последовательно поднималась в мировом рейтинге последние четыре года, помимо занятий теннисом учится на факультете журналистики в Московском университете.
Наряду с Анетт Контавейт и Кайей Канепи, третья ракетка Эстонии Елена Малыгина (WTA, 396), занявшая место в квалификационном турнире чемпионата Эстонии в женском одиночном разряде этого года, примет участие в турнире WTA Tallinn Open, который начнется 24 сентября. Как выяснилось в послематчевом интервью, это стало для нее неожиданностью.
„Действительно? Это очень хорошая новость!“, - обрадовалась двукратная чемпионка Эстонии после победы над Катрийн Саар (также чемпионкой 2018 и 2019 годов) 6 : 4, 6 : 2.
Малыгина дебютировала на уровне WTA 250 в мае этого года в Страсбурге, где проиграла израильтянке Лине Глушко (WTA 215) 1 : 6, 3 : 6 в первом раунде квалификации.
„Она играла хорошо, а я немного нервничала — все-таки первый матч в турнире WTA. Я не показала свою лучшую игру. В турнире WTA, в отличие от соревнований ITF, организаторы многое делают за вас. Вам больше не нужно бронировать мячи, тренировочное поле и т. д. самостоятельно, возможности физиотерапии лучше, отель будет забронирован для вас. При этом, конечно, больше напряжения. Не знаю, каково игрокам, которые крутятся в карусели WTA, но для меня все это было впервые“, — сказала Малыгина.
Календарь соревнований Малыгина составляет по принципу: чем больше турнир, тем лучше. В этом году она сыграл в турнирах с призовым фондом $60 000 семь раз, ее лучшим достижением был выход во второй раунд или 1/8 финала в Хехингене, Германия. В первом раунде Малыгина одержала самую крупную победу в своей карьере над бывшей 42-й ракеткой - швейцаркой Штефани Фёгеле (219-е место в WTA).
„Я очень устала, но была счастлива. Она играла хорошо, и я смогла показать свой лучший теннис“, — кратко подытожила Малыгина матч, завершившийся со счетом 6 : 3, 6 : 7 (6), 7 : 6 (3).
За всю карьеру было три тренера
В мае Малыгина также дебютировала в квалификации турнира ITF с призовым фондом в размере 100 000 долларов. Самый большой, по ее словам, это переход с фонда 15 000 на 25 000, хотя даже на самом низком уровне сильных игроков становится все больше.
Как вы готовитесь к конкретному матчу на уровне ITF, если нет трансляций и видео всех игроков? „Я знаю многих, можно сказать, большинство игроков и то, как они играют. Если я сама с ними не играла, то спрашиваю друзей, обсуждаю план с тренером и иду на корт. Однако самое главное — сосредоточиться на своей игре“.
Последние несколько сезонов Малыгина тренируется под руководством девятикратного чемпиона Эстонии в одиночном разряде Владимира Иванова. В начале года они также ставили определенные игровые и рейтинговые цели, но какие именно они были в этом году, Малыгина пока держит при себе. Однако надо отметить, что она стала намного азартнее и в то же время дисциплинированнее на поле.
Иванов всего третий тренер в карьере Малыгиной. Ее предыдущие два тренера были из Санкт-Петербурга. „Первый тренер у меня был восемь лет, второй — три года. В какой-то момент я спросила Вову, не хочет ли он попробовать поработать со мной. Я даже не помню, как выглядело начало, но я очень довольна своим выбором“, — сказала Елена, которая с начала сотрудничества с Ивановым проживает в основном в Таллинне. Раньше она больше времени проводила в России. Теперь она лишь время от времени навещает там своих родителей.
После игровой карьеры станет спортивным журналистом?
Многие ведущие игроки говорят, что время от времени им нужен более длительный перерыв от тенниса. Малыгина еще этого не чувствует. Свой последний так называемый „перерыв“ она взяла после последнего турнира в Пярну. „Я взяла пять выходных, но на третий день была готова вернуться к тренировкам“, — улыбается она.
В свободное от тенниса время Малыгина любит читать книги, в основном детективы. Последним прочитанным произведением стал еще не переведенный на эстонский язык роман Джоэля Диккера (“Загадка номера 622“). „Действие происходит в отеле. Кто-то умер… Я люблю угадывать, кто убийца“, — охарактеризовала она свои предпочтения в чтении.
Он также следит за многими СМИ — как за эстонской журналистикой, так и за российскими, — потому что вот-вот собирается закончить свое обучение на факультете журналистики в Московском университете. Осталось только дописать дипломную работу.
„Планирую получить диплом в декабре. Я выбираю между двумя разными темами диссертации — первая связана со спортом, потому что я все-таки спортсмен, а вторая идея — сравнить телевизионную и газетную рекламу“, — говорит Малыгина.
Так что же дальше - стать спортивным журналистом? „После учебы я больше сосредоточусь на теннисе, как и сейчас. Кто знает, что произойдет потом. Я бы не хотела смешивать работу с теннисом“, — у Малыгиной пока нет никаких долгосрочных планов. И не обязательно, потому что в идеале у нее впереди еще достойная игровая карьера.
Intervjuusid on Malõgina seni andnud vaid vene ja inglise keeles. Ta loodab siiski, et kaugel pole ka see aeg, kus saab probleemidevabalt suhelda ka eesti keeles. „See on päris raske,“ tunnistab ta. „Mul on raamat erinevate harjutuste ja õigekirjareeglitega ning sõbrad, kes eesti keelt räägivad. Vahel kõnnime ringi ja ma küsin, kuidas see või teine eesti keeles on. Tahan väga eesti keelt rääkida ja arvan, et ühel päeval räägingi. Teised inimesed on selle kuidagi ju selgeks saanud. Pean ka mina saama.“
Пока Малыгина давала интервью только на русском и английском языках. Однако она надеется, что не за горами то время, когда сможет без проблем общаться и на эстонском языке. „Это довольно сложно, — признается она. „У меня есть книга с различными упражнениями и правилами правописания, а также друзья, говорящие по-эстонски. Иногда я спрашиваю, как то или иное по-эстонски. Я очень хочу говорить по-эстонски, и я думаю, что когда-нибудь я это сделаю. Другие люди как-то смогли. И я смогу“.
О том, как Малыгина стала играть под эстонским флагом, более подробно говорилось в передаче Delfi TV 2019 года „Matšpall“, которая может быть актуальна и сегодня для тех, кто не так хорошо знаком с биографией Елены.