Что брать в поход? А куда идти? Советы эстонского охотника(3)
Кристи Нигуль, молодая охотница и специалист в области лесного хозяйства, проводит большую часть своей жизни в лесу. 17 сентября она одна из многих лесных специалистов приглашает жителей Эстонии в Лес. На мероприятии, которое пройдет на болоте Мукри (Рапламаа), можно будет научиться секретам лесной кухни, сходить в поход, познакомиться с лесной техникой и поговорить с настоящим лесником. Дополнительная информация о Дне Леса и регистрация находится по адресу www.metsarahvapaev.ee. О том, как приятно прогуляться по лесу и куда отправиться в поход, она поделилась с читателями RusDelfi.
1. Отправляйтесь в лес как на экскурсию и оставьте гаджеты дома
„В лесу всегда есть на что посмотреть. В основном для этого не требуется специальная подготовка или навыки“, – отмечает докторант лесного хозяйства Нигуль. Совершая пробежки по лесу, она оставляет свой телефон в машине и отключается от цифрового мира, чтобы „перезарядить батарейки“.
Дары леса делают летний поход в лес еще более приятным. „Те, кто разбирается, могут смело собирать различные растения и ягоды“, – поясняет Нигуль, но подчёркивает, что делать это стоит только в том случае, если вы полностью уверены в безопасности.
Весной, когда природа просыпается, можно полакомиться заячьей капустой: „У неё такой приятный кисловатый вкус!“. Летом на болотах стоит быть особенно внимательным, и вы можете вернуться домой с хорошим урожаем ежевики. Осенью или ранней весной на болоте можно собирать клюкву. „Эта перезимовавшая клюква ранней весной чрезвычайно хороша!“ – утверждает Нигул. Если же смотреть в телефон, перезагружать новости и беспрестанно фотографировать, можно остаться без этих особенных лесных впечатлений.
2. Берегите лес как свой собственный дом!
Бережное отношение к лесу можно сравнить с поддержанием порядка в доме – как вы относитесь к дому, так же относитесь и к лесу. Кроме того, нужно действительно следить за указателями. Если вы находитесь на тропе, и указатель позволяет вам идти только по ней, а сворачивать с неё нельзя, то вы обязательно должны следовать этому правилу. Поверьте, специалисты знают какие места подходят для гуляния, а какие и нет. Но, если запрета нет, всегда можно отклониться от походной тропы и осмотреться вокруг. На День Леса просим всех гостей быть внимательными во время походов. Сентябрь – время особенной активности лосей, все еще можно увидеть пресмыкающихся, да и клещей тоже необходимо проверить по приходу домой.
3. Основательно продумайте, что взять с собой
„Нет определённого правила, что нужно взять с собой в лес, а что можно оставить“, – отмечает Нигуль, но подчёркивает, что нет смысла брать с собой ничего лишнего.
Содержимое рюкзака зависит от того, идёте ли вы в одиночку или с группой, от продолжительности прогулки по лесу и цели – отправились ли вы на пробежку, на прогулку или по грибы и ягоды. Если идете в более долгий поход, позаботьтесь о запасе воды, в машине может остаться запасной комплект одежды, особенно для детей которые могут набегаться и вспотеть. Неплохо захватить запасную обувь и что-то перекусить. Если идете на пробежку, то телефон можно оставить в машине, но если вы идете в более долгий поход или пересекаете водоем, стоит подумать о запасном аккумуляторе и водонепроницаемой защите для телефона.
4. Самые лучшие моменты в лесу происходят спонтанно
„Не обязательно строить чёткие планы, отправляясь в лесной поход или просто гуляя по лесу и открывая для себя прекрасную природу Эстонии. Когда приходит такая мысль, нужно просто идти“, – говорит Нигуль, чей опыт показывает, что лучшие вещи случаются неожиданно. Для неё походы, пробежки или прогулки с собакой в лесу означают спокойные моменты, когда можно отвлечься от повседневных дел, написания докторской диссертации и просто наслаждаться пейзажем.
5. Нет плохой погоды – есть неправильно подобранная одежда
Чтобы получить максимальную отдачу от похода, следует выбирать одежду и обувь в соответствии с уровнем сложности тропы, типом похода и погодой. „Если экипировка выбрана правильно, и вы чувствуете себя комфортно, то поход обязательно будет удачным“, – поясняет Нигуль. Перед походом обязательно стоит проверить прогноз погоды. Если погода жаркая, солнечная, нет смысла надевать тёплую одежду. „Скорее, я порекомендую многослойную одежду: вы можете снять с себя несколько предметов одежды или опять надеть, и это очень удобно“, – делится опытом Нигуль.
Зимой особенно актуально термобельё – никакой холод не будет страшен. По сезону следует выбирать удобные кроссовки или сапоги, а на голову, например бейсболку, бафф и т. п.
Рекомендации – куда отправиться в поход:
Если вы не наметили для себя конкретного пункта назначения, можно ознакомиться с интересными маршрутами, например, на сайтах loodusegakoos.ee или elamusretked.ee.
„Лично мне нравится Вырумаа: холмистый пейзаж и эстонские „горы“ – просто супер!“, – делится Нигуль. Кроме того, она любит бегать в Кютиору: „Очень приятно взобраться на гору и сверху окинуть взглядом весь ландшафт“. Если вы просто любитель природы, а не серьёзный турист, можно отправиться на прогулку или покататься на роликах по тропам здоровья Кубия. По словам Нигуль, в Эстонии много хороших походных троп, и каждая из них подарит нечто особенное. „Важно, чтобы появилось само желание выйти на природу!“ – подчёркивает она.
Нигул приглашает всех любителей природы и семьи с детьми принять участие в мероприятиях Дня леса, который состоится 17 сентября в Мукри, Рапламаа. На протяжении многих лет этот день посвящается работе лесничих. Во время экскурсии по лесу Мукри туристов знакомят с лесным хозяйством, объясняют цели, понятия и принципы управления лесами. „В течение всего дня можно принять участие в викторинах на лесные темы и отведать блюда, приготовленные Мастерской вкуса“, – поясняет Нигул. Со всевозможными мероприятиями общегосударственного Дня леса можно ознакомиться на домашней странице.