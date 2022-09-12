Что брать в поход? А куда идти? Советы эстонского охотника

1. Отправляйтесь в лес как на экскурсию и оставьте гаджеты дома

„В лесу всегда есть на что посмотреть. В основном для этого не требуется специальная подготовка или навыки“, – отмечает докторант лесного хозяйства Нигуль. Совершая пробежки по лесу, она оставляет свой телефон в машине и отключается от цифрового мира, чтобы „перезарядить батарейки“.

Дары леса делают летний поход в лес еще более приятным. „Те, кто разбирается, могут смело собирать различные растения и ягоды“, – поясняет Нигуль, но подчёркивает, что делать это стоит только в том случае, если вы полностью уверены в безопасности.

Весной, когда природа просыпается, можно полакомиться заячьей капустой: „У неё такой приятный кисловатый вкус!“. Летом на болотах стоит быть особенно внимательным, и вы можете вернуться домой с хорошим урожаем ежевики. Осенью или ранней весной на болоте можно собирать клюкву. „Эта перезимовавшая клюква ранней весной чрезвычайно хороша!“ – утверждает Нигул. Если же смотреть в телефон, перезагружать новости и беспрестанно фотографировать, можно остаться без этих особенных лесных впечатлений.

2. Берегите лес как свой собственный дом!

Бережное отношение к лесу можно сравнить с поддержанием порядка в доме – как вы относитесь к дому, так же относитесь и к лесу. Кроме того, нужно действительно следить за указателями. Если вы находитесь на тропе, и указатель позволяет вам идти только по ней, а сворачивать с неё нельзя, то вы обязательно должны следовать этому правилу. Поверьте, специалисты знают какие места подходят для гуляния, а какие и нет. Но, если запрета нет, всегда можно отклониться от походной тропы и осмотреться вокруг. На День Леса просим всех гостей быть внимательными во время походов. Сентябрь – время особенной активности лосей, все еще можно увидеть пресмыкающихся, да и клещей тоже необходимо проверить по приходу домой.

3. Основательно продумайте, что взять с собой