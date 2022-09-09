Яна Тоом направила Борреллю письмо с осуждением решения Эстонии ввести ограничения на въезд для граждан России

Беспокойство Тоом основано на вчерашнем заявлении премьер-министра Каи Каллас, согласно которому Кая Каллас заявила о том, что Эстония, Латвия, Литва и Польша достигли договоренности с 19 сентября установить ограничение на въезд граждан России с шенгенскими туристическими визами.

В тот же день евродепутат Яна Тоом направила Верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президенту Еврокомиссии Жозепу Боррелю официальный запрос, в котором указала на то, что речь идет о нарушении Шенгенского кодекса о границах.

Если в Европе начнет действовать правило „нельзя, но если хочешь, то можно“, то о каких принципах главенства права может идти речь? Яна Тоом

„Кодекс недвусмысленно определяет причины, которыми можно обосновать ограничение въезда в страну обладателя шенгенской визы. Подобные решения должны приниматься для каждого случая отдельно, права страны-члена на дополнительные меры кодексом не предусмотрены,“ - отметили в пресс-сообщение бюро Тоом.

В своем письме в Комиссию Яна Тоом указывает, что инициатива четырех стран создает опасный прецедент нарушения одного из фундаментальных правовых актов Европейского Союза, – и спрашивает: „Когда Комиссия пошлет формальный запрос?“ Отправка такого запроса – первый шаг официального производства о нарушении законов ЕС.

„Эстония – член ЕС и обязана соблюдать европейское право так же, как Бельгия, Польша или Венгрия, – комментирует евродепутат. – Так что я буду с нетерпением ждать ответа Комиссии. Если в ЕС начнет действовать правило „нельзя, но если очень хочется, то можно“, о каком принципе верховенства права мы вообще можем говорить?“