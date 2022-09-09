Учения полиции и Кайтселийта в Ида-Вирумаа ограничат дорожное движение(8)
Департамент полиции и погранохраны вместе с Кайтселийтом проведут 14–18 сентября совместные учения, в ходе которых в Идаской префектуре пройдет отработка применения плана действий при массовой иммиграции. Учения пройдут преимущественно в окрестностях города Нарва и в волости Алутагузе. На время учений дорожное движение в данных районах будет частично ограничено.
По словам идаского префекта Тарво Круупа, это давно запланированные учения, подготовка которых началась уже в прошлом году.
„Эстония должна быть готова массовой иммиграции, подобную которой мы наблюдали во время гибридной атаки Беларуси на Литву, Польшу и Латвию, и именно поэтому важно проработать существующие планы. Для ситуаций, когда нашу государственную границу хотят одновременно незаконно пересечь много людей, предусмотрен план разрешения чрезвычайной ситуации, и в случае с массовой иммиграцией этой ситуацией руководит Департамент полиции и пограничной охраны. Цель учений – отработать применение этого плана и тем самым быть лучше подготовленными к возможным кризисным ситуациям“, – сказал Крууп.
По словам главы Северо-Восточного округа наземной обороны Яануса Айнсалу, эти учения необходимы для того, чтобы отработать совместные действия в кризисной ситуации. „Наряду с сотрудничеством между учреждениями, на основании плана действий в чрезвычайной ситуации мы также отработаем план взаимодействий структурных подразделений и Naiskodukaitse. Цель наших кайтселийтчиков – выполнить поставленные на учениях задачи наилучшим образом, чтобы полученные знания и практические навыки помогли нам при разрешений кризисных ситуаций в будущем.“
Во время учений в Ида-Вирумаа, особенно в окрестностях Нарвы и в волости Алутагузе, на улицах и дорогах будет больше полицейских и кайтселийтчиков, которые в ходе учений будут решать разные задачи. В общей сложности в учениях примет участие более 400 человек из Департамента полиции и пограничной охраны, Кайтселийта и Вооруженных сил, а также Спасательного департамента, Центра тревоги, Академии внутренней безопасности, Вируской тюрьмы и других партнерских учреждений.
Во время учений будут отработаны различные сценарии массовой иммиграции, совместные действия учреждений и передача информации. Также создание пунктов приема беженцев, работа в этих пунктах и распределение людей по центрам задержания.
На время учений полиция частично ограничит дорожное движение в Нарве, Нарва-Йыэсуу и на проселочных дорогах волости Алутагузе.
В городе Нарва-Йыэсуу на перекрестке Мерекюла (шоссе Нарва-Нарва-Йыэсуу-Хийэметса) и на 22-м километре шоссе Нарва-Аувере. В городе Нарва на улице Elektrijaama tee рядом с мостом отводящего канала Балтийской электростанции и в волости Алутагузе на перекрестках на 37-м и 46-м километре шоссе Йыхви-Васкнарва.
Участники дорожного движения должны в этих районах считаться с возможными изменениями в организации дорожного движения, следить за дорожными знаками и следовать указаниям полицейских. Надеемся на понимание и просим водителей запастись терпением и дополнительным временем.