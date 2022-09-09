Ласнамяэ
09.09.2022, 16:50

Впервые: в ласнамяэском парке Тондилоо пройдет осенняя ярмарка

 
Афиша ярмарки
Афиша ярмарки
ФОТО: Управа Ласнамяэ

8 октября начиная с 10 часов в столичном районе Ласнамяэ, в парке Тондилоо (в народе - парк Кивила) состоится осенняя ярмарка.

„Первая подобная ярмарка прошла в Ласнамяэ в мае этого года в парке Паэ, и отзывы жителей были очень положительными. Сейчас мы устраиваем осеннюю ярмарку в парке Тондилоо. Надеюсь, эта идея понравится жителям и из нее получится новая традиция“, - сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Гостей мероприятия ждут фермерские продукты, мёд, выпечка и другие свежие продовольственные товары. Также в ассортименте большой выбор мяса и рыбы. Помимо всего прочего на ярмарке будет продаваться различная одежда, аксессуары и обувь для того, чтобы встретить холодную и дождливую осень во всеоружии.

На месте можно будет перекусить, посетить с детьми различные аттракционы и весело провести выходной день всей семьёй.

Организацией ярмарки занимается Domino OÜ. Для регистрации в качестве торговца на ярмарке можно обратиться по телефону 529 2635 или написать письмо на [email protected].

Осенняя ярмарка продлится с 10 до 16 часов.

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