Впервые: в ласнамяэском парке Тондилоо пройдет осенняя ярмарка

„Первая подобная ярмарка прошла в Ласнамяэ в мае этого года в парке Паэ, и отзывы жителей были очень положительными. Сейчас мы устраиваем осеннюю ярмарку в парке Тондилоо. Надеюсь, эта идея понравится жителям и из нее получится новая традиция“, - сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Гостей мероприятия ждут фермерские продукты, мёд, выпечка и другие свежие продовольственные товары. Также в ассортименте большой выбор мяса и рыбы. Помимо всего прочего на ярмарке будет продаваться различная одежда, аксессуары и обувь для того, чтобы встретить холодную и дождливую осень во всеоружии.

На месте можно будет перекусить, посетить с детьми различные аттракционы и весело провести выходной день всей семьёй.

Организацией ярмарки занимается Domino OÜ. Для регистрации в качестве торговца на ярмарке можно обратиться по телефону 529 2635 или написать письмо на [email protected] .

Осенняя ярмарка продлится с 10 до 16 часов.