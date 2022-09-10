Почему местные русские не протестуют? Эксперт НАТО Янис Сартс: что с ВНЖ и куда девать путинистов(91)
Силенок у России на Латвию сегодня маловато, но это не значит, что можно выдохнуть. Новым шансом переосмысления для местных путинистов может стать серьезное поражение России. Тишина вокруг сноса памятника в Задвинье — это не просто так. Разобраться с местными обладателями ВНЖ непросто. Тем временем дезинформация течет по новому каналу. Глава Центра стратегической коммуникации НАТО Янис Сартс ответил на вопросы ведущей передачи „Действующие лица“ на латвийском LR-4 Валентины Артеменко и журналиста латвийского портала Delfi Кристины Худенко.
Расположенный в Риге Центр стратегической коммуникации НАТО Stratcom проводит разные исследования информационного пространства по заказам стран-участниц — вычисляют уязвимые места, следят за распространением дезинформации и целями ее появления, оценивают настроения общества и склонность к протестам. Сегодня в фокусе интересов — ситуация вокруг войны в Украине и экономически-энергетического кризиса.