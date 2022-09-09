Определились игроки квалификационной и основной сеток Tallinn Open WTA 250
Женская теннисная ассоциация WTA утвердила имена 20 теннисисток, которые сыграют в квалификационном турнире Tallinn Open. В основную сетку из них пройдут 6 спортсменок.
4–25 сентября за выход в основную сетку турнира Tallinn Open WTA 250 поборются: Сорана Кырстя (№ 37 WTA), Жаклин Кристиан (№ 77 WTA) и Елена-Габриэла Рузе (№ 101 WTA) из Румынии, Ван Сию (№75 WTA) и Ван Синьюй (№ 79 WTA) из Китая, Клер Лю (№ 82 WTA) из США, Донна Векич (№ 84 WTA) и Ана Конюх (№ 117 WTA) из Хорватии, Даяна Ястремская (№ 86 WTA), Леся Цуренко (№ 87 WTA) и Дарья Снигур (№ 124 WTA) из Украины, Хэрриет Дарт (№ 88 WTA) и Кэти Бултер (№ 128 WTA) из Великобритании, Виктория Голубич (№ 89 WTA) из Швейцарии, Александра Крунич (№ 96 WTA) из Сербии, Линда Носкова (№ 109 WTA) из Чехиии, Хлоэ Паке (№ 111 WTA) и Кристина Младенович (№ 123 WTA) из Франции, Эжени Буша (специальный рейтинг № 118 WTA) из Канады и Мирьям Бьёрклунд (№ 127 WTA) из Швеции.
„Мы имеем дело с поразительно высоким уровнем участниц – среди них нет никого, кто занимал бы позицию ниже 130-го места обновляемого рейтинга. Это гарантирует зрелищность турнира – матчей, силы в которых будут равны, можно ожидать еще на стадии квалификационного турнира“, – сказал директор турнира Tallinn Open WTA 250 Аллар Хинт.
На прошлой неделе определились имена 21 участницы основной таблицы турнира. Конкуренцию Анетт Контавейт (№ 2 WTA) и Кайе Канепи (№ 34 WTA) составят: победительница Олимпийских игр в Токио швейцарка Белинда Бенчич (№ 13 WTA), первая ракетка Бразилии Беатрис Аддад Майя (№ 15 WTA), одержавшая победу в Открытом чемпионате Франции по теннису первая ракетка Латвии Елена Остапенко (№ 16 WTA) и Мэдисон Киз из США (№ 20 WTA), игравшая в финале Открытого чемпионата США по теннису в 2017 году.
Помимо этого, для участия в турнире зарегистрировались: победительницы в одиночном и парном разрядах Барбора Крейчикова (№ 23 WTA) и Тереза Мартинцова (№ 71 WTA) из Чехии, победительница Уимблдонского турнира Елена Рыбакина (№ 25 WTA) из Казахстана и Джил Тайхман (№ 30 WTA) из Швейцарии.
От США в турнире примут участие Шелби Роджерс (№ 31 WTA), Бернарда Пера (№ 45 WTA) и Энн Ли (№ 66 WTA). В Таллинне также сыграют Чжан Шуай (№ 36 WTA) из Китая, Алисон Ван Эйтванк (№ 43 WTA) из Бельгии, Айла Томлянович (№ 46 WTA) из Австралии, Ангелина Калинина (№ 47 WTA) и Марта Костюк (№ 65 WTA) из Украины, Клара Таусон (№ 57 WTA) из Дании, Лаура Зигемунд (№ 57 WTA) из Германии, Диана Парри (№ 74 WTA) из Франции.
Путевки на турнир Tallinn Open WTA 250 уже получила 21 участница основной сетки. Еще шестеро теннисисток попадут на турнир, пройдя квалификационный отбор. Четыре девушки смогут принять участие благодаря пропускам „уайлд-кард“. Один игрок сможет принять участие в турнире благодаря специальному пропуску (т. н. special exempt). В общей сложности в турнире Tallinn Open WTA 250 примет участие 32 теннисистки.
WTA 250 Tallinn Open пройдет с 24 сентября по 2 октября в Теннисном центре Forus в Тонди.
Билеты на турнир Tallinn Open можно приобрести в среде продажи билетов Piletitasku. С информацией о продаже билетов можно ознакомиться здесь: https://www.piletitasku.ee/et/custompage/2567
24.09–25.09.2022 пройдут квалификационные игры турнира. Поединки основного раунда запланированы на 26.09–2.10.2022:
· на 26.09–29.09.2022 можно купить билеты на утренние сессии;
· 30.09–1.10 пройдут четверть- и полуфиналы – билеты можно купить как на утренние, так и на вечерние сессии;
· 2.10 пройдет финал турнира.
В среде Piletitasku можно приобрести зрительские пропуски на турнир, обычные и VIP-билеты (обеспечивают также проход в лаунж турнира).
Поддержку в проведении турнира WTA 250 Tallinn Open оказывают: город Таллинн, Tallink, Kapitel, Alexela, Forus, Министерство культуры, Porche, A le Coq, Sportland, Octagon, HEAD, Simsonship и EAS. Медиа-партнеры мероприятия – Delfi Media и TV3 Grupp.
Полная информация о турнире Tallinn Open WTA 250 доступна на сайте www.wtatallinnopen.ee, а также на страничке WTA Tallinn Open в Facebook.