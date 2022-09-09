Определились игроки квалификационной и основной сеток Tallinn Open WTA 250

4–25 сентября за выход в основную сетку турнира Tallinn Open WTA 250 поборются: Сорана Кырстя (№ 37 WTA), Жаклин Кристиан (№ 77 WTA) и Елена-Габриэла Рузе (№ 101 WTA) из Румынии, Ван Сию (№75 WTA) и Ван Синьюй (№ 79 WTA) из Китая, Клер Лю (№ 82 WTA) из США, Донна Векич (№ 84 WTA) и Ана Конюх (№ 117 WTA) из Хорватии, Даяна Ястремская (№ 86 WTA), Леся Цуренко (№ 87 WTA) и Дарья Снигур (№ 124 WTA) из Украины, Хэрриет Дарт (№ 88 WTA) и Кэти Бултер (№ 128 WTA) из Великобритании, Виктория Голубич (№ 89 WTA) из Швейцарии, Александра Крунич (№ 96 WTA) из Сербии, Линда Носкова (№ 109 WTA) из Чехиии, Хлоэ Паке (№ 111 WTA) и Кристина Младенович (№ 123 WTA) из Франции, Эжени Буша (специальный рейтинг № 118 WTA) из Канады и Мирьям Бьёрклунд (№ 127 WTA) из Швеции.

„Мы имеем дело с поразительно высоким уровнем участниц – среди них нет никого, кто занимал бы позицию ниже 130-го места обновляемого рейтинга. Это гарантирует зрелищность турнира – матчей, силы в которых будут равны, можно ожидать еще на стадии квалификационного турнира“, – сказал директор турнира Tallinn Open WTA 250 Аллар Хинт.

На прошлой неделе определились имена 21 участницы основной таблицы турнира. Конкуренцию Анетт Контавейт (№ 2 WTA) и Кайе Канепи (№ 34 WTA) составят: победительница Олимпийских игр в Токио швейцарка Белинда Бенчич (№ 13 WTA), первая ракетка Бразилии Беатрис Аддад Майя (№ 15 WTA), одержавшая победу в Открытом чемпионате Франции по теннису первая ракетка Латвии Елена Остапенко (№ 16 WTA) и Мэдисон Киз из США (№ 20 WTA), игравшая в финале Открытого чемпионата США по теннису в 2017 году.

Помимо этого, для участия в турнире зарегистрировались: победительницы в одиночном и парном разрядах Барбора Крейчикова (№ 23 WTA) и Тереза Мартинцова (№ 71 WTA) из Чехии, победительница Уимблдонского турнира Елена Рыбакина (№ 25 WTA) из Казахстана и Джил Тайхман (№ 30 WTA) из Швейцарии.