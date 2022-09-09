Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Ида-Вирумаа мужчины
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 40-летнего Кейта, который ушел из своего дома в поселке Тойла (Ида-Вирумаа) в конце августа, и до сих пор неизвестно, где он может находиться.
Полиции сообщили о том, что Кейт пропал, 6 сентября. По словам близких, он должен был поехать в Йыхви, а затем в Таллинн, но там так и не появился.
Полиция приступила к поискам мужчины, поговорила с его знакомыми, работодателем, проверила больницы, но Кейта так и не нашла.
Когда мужчина уходил из дома, на нем была темно-синяя футболка, черные шорты и черная обувь. Его рост 180 см, плотного телосложения, волосы светло-каштановые.
Если у вас есть информация о том, где может находиться Кейт, полиция просит сообщить об этом по телефонам 3372369 или 59198538. Можно передать информацию письмом по адресу [email protected]itsei.ee.