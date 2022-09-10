Судьбоносный наркотрип: „Мы оба понимали, что в живых останется только один“(12)
Начавшийся подобно сказочному путешествию ЛСД-трип Эрика вскоре превратился в смертельную схватку: его друг Робин, с которым он ловил красочные галлюцинации, полностью потерял связь с реальностью и превратился в настоящего монстра.
Эрик* и Мия* не могут уснуть, хотя уже несколько часов лежат в кровати, завернувшись в толстое одеяло. Обоих бьет мелкая дрожь. Сон не приходит.
Их ЛСД-трип длился дольше, чем они приходили в себя. В сознании обоих проплывают красочные образы прошедшей ночи. Но в воспоминаниях Эрика встают и гораздо более ужасные образы.
Робин*, истерически смеясь, сидит верхом на Эрике, пытаясь выцарапать ему глаза.
Провал в сознании.
Эрик приходит в себя от криков Мии о помощи.
Чужие руки на горле, воздуха не хватает.
Звериная ненависть.
В этот момент каждая клеточка тела Эрика вопит о том, что идет бой не на жизнь, а на смерть.