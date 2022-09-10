Судьбоносный наркотрип: „Мы оба понимали, что в живых останется только один“

Эрик* и Мия* не могут уснуть, хотя уже несколько часов лежат в кровати, завернувшись в толстое одеяло. Обоих бьет мелкая дрожь. Сон не приходит.

Их ЛСД-трип длился дольше, чем они приходили в себя. В сознании обоих проплывают красочные образы прошедшей ночи. Но в воспоминаниях Эрика встают и гораздо более ужасные образы.

Робин*, истерически смеясь, сидит верхом на Эрике, пытаясь выцарапать ему глаза.

Провал в сознании.

Эрик приходит в себя от криков Мии о помощи.

Чужие руки на горле, воздуха не хватает.

Звериная ненависть.

В этот момент каждая клеточка тела Эрика вопит о том, что идет бой не на жизнь, а на смерть.

„Я словно пережил все это заново. Прокрутил в голове все детали, - вспоминает Эрик в интервью „Экспрессу“ то кошмарное утро полуторагодовой давности. - Тогда я задавался вопросом, выйдет ли Робин когда-нибудь из этого психоза. А если так, вдруг он захочет нас найти? Да и вообще, выживет ли он?“