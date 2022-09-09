09.09.2022, 12:50
Прощай, Геттер! Умер рекордсмен по долгожительству Таллиннского зоопарка(4)
ФОТО: | Tallinna loomaaed
В начале этой недели в Таллиннском зоопарке пришлось усыпить 23-летнюю Геттер, обладательницу рекорда по долгожительству среди рысей.
Несмотря на то, что у Геттер от старости уже тряслись лапы, она любила погулять, хотя и не могла уже какое-то время преодолевать препятствия. На минувших выходных Геттер сломала бедро.
Животное, обладавшее прекрасным пятнистым мехом, родилось в Таллиннском зоопарке и подарило миру пятерых детёнышей.