Звери
09.09.2022, 12:50

Прощай, Геттер! Умер рекордсмен по долгожительству Таллиннского зоопарка

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Рысь Геттер
Рысь Геттер
ФОТО: Inari Leiman | Tallinna loomaaed

В начале этой недели в Таллиннском зоопарке пришлось усыпить 23-летнюю Геттер, обладательницу рекорда по долгожительству среди рысей.

Несмотря на то, что у Геттер от старости уже тряслись лапы, она любила погулять, хотя и не могла уже какое-то время преодолевать препятствия. На минувших выходных Геттер сломала бедро.

Животное, обладавшее прекрасным пятнистым мехом, родилось в Таллиннском зоопарке и подарило миру пятерых детёнышей.

Рысь Геттер

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