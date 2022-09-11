Секс-символ тенниса Халеп разводится с мужем-миллиардером: они были женаты меньше года. Что произошло?

На этом черная полоса теннисистки не закончилась: на днях стало известно, что Симона и ее муж Тони Юруц решили развестись — хотя со свадьбы не прошло и года.

Тони Юруц — македонский бизнесмен, состояние которого оценивается более чем в $1 млрд. До брака с Халеп Тони уже был дважды женат.

Как рассказывала Симона, организацией свадьбы занимался исключительно муж.

— Я даже пальцем не пошевелила. Я просто сказала, что хочу белые цветы. Он знал, что мне нравится. Мне не пришлось ничего делать, так что спасибо ему. Мне не пришлось беспокоиться насчет праздника. Свадьба прошла замечательно. Мы хорошо повеселились, много танцевали. Я очень довольна.

Торжество состоялось в Констанце — родном городе теннисистки, приглашение получили около 300 человек.

Венчание было намечено на ноябрь 2022-го. Примерно за год до церемонии счастливая Симона с радостью рассказывала о своем новом статусе.

— Изменилась ли жизнь после замужества? Вроде бы нет, но я счастлива, хорошо себя чувствую. И я больше не переживаю и не боюсь: несколько лет назад я говорила, что не смогу быть хорошей женой, но, похоже, получается. А в следующем году у нас будет традиционная свадьба — венчание.

Симона и Тони хотели детей — как позже узнали журналисты, первого ребенка теннисистка думала родить после Олимпиады в Париже. Но…

С праздника в Констанце прошло меньше года, а Халеп и Юруц приняли решение развестись. Румынские СМИ отмечают, что причиной для развода стали частые разъезды Симоны — отношения между супругами все ухудшались и ухудшались.

Официально пары Халеп-Юруц не существует. Дележки имущества, кстати, не будет.

Источник - Sport24

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