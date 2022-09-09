Будущее уже рядом: робот-курьер начал доставлять эстонским покупателям товар из магазина домой

Этот случай стал первым случаем использования созданных Clevon (ранее - Cleveron Mobility) роботов-курьеров в розничной торговле и для доставки посылок частным лицам. Уникальным робота-курьера CLEVON 1 делает то обстоятельство, что внешне он напоминает маленький автомобиль, который доставляет товар клиенту по проезжей части. Благодаря этому роботы Clevon могут доставлять товар на место очень быстро, и такой робот способен перевозить также и технику среднего размера. Проект был реализован в результате сотрудничества между крупнейшим в Эстонии розничным продавцом электроники Euronics, международной курьерской фирмой DPD и производителем автономных роботов Clevon.

Робот-курьер будет обслуживать в Вильянди клиентов Euronics до 23 сентября, и в это время все желающие смогут заказать доставку купленного в магазине Euronics товара автономным роботом до дверей своего дома в пределах Вильянди. Услуга подходит для домашней электроники малого и среднего размера, габариты упаковки которой составляют до 140x65x85 см, и вес которой не превышает 100 кг – например, пылесосов, микроволновых печей и других подобных устройств. Тем не менее, для доставки более крупной техники, такой как стиральные машины или холодильники, придется по-прежнему заказывать обычную транспортную услугу. Для одной доставки товара роботом требуется примерно полчаса – 15 минут для принятия посылки и 15 минут для доставки клиенту.