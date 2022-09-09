Будущее уже рядом: робот-курьер начал доставлять эстонским покупателям товар из магазина домой(4)
Начиная с этого четверга в Вильянди все покупатели техники в магазине Euronics впервые в Эстонии смогут заказывать доставку товара до дверей своего дома самоходным роботом-курьером Clevon. В четверг автономный робот доставил первую посылку жительнице Вильянди Ааге Ыунап, которая в этом году была удостоена титула Матери года и является президентом Союза многодетных семей.
Этот случай стал первым случаем использования созданных Clevon (ранее - Cleveron Mobility) роботов-курьеров в розничной торговле и для доставки посылок частным лицам. Уникальным робота-курьера CLEVON 1 делает то обстоятельство, что внешне он напоминает маленький автомобиль, который доставляет товар клиенту по проезжей части. Благодаря этому роботы Clevon могут доставлять товар на место очень быстро, и такой робот способен перевозить также и технику среднего размера. Проект был реализован в результате сотрудничества между крупнейшим в Эстонии розничным продавцом электроники Euronics, международной курьерской фирмой DPD и производителем автономных роботов Clevon.
Робот-курьер будет обслуживать в Вильянди клиентов Euronics до 23 сентября, и в это время все желающие смогут заказать доставку купленного в магазине Euronics товара автономным роботом до дверей своего дома в пределах Вильянди. Услуга подходит для домашней электроники малого и среднего размера, габариты упаковки которой составляют до 140x65x85 см, и вес которой не превышает 100 кг – например, пылесосов, микроволновых печей и других подобных устройств. Тем не менее, для доставки более крупной техники, такой как стиральные машины или холодильники, придется по-прежнему заказывать обычную транспортную услугу. Для одной доставки товара роботом требуется примерно полчаса – 15 минут для принятия посылки и 15 минут для доставки клиенту.
Для Euronics, крупнейшего продавца бытовой техники и электроники в Эстонии, автоматизация доставки товара является одной из долгосрочных целей. „Открывшийся весной роботизированный склад на фоне постоянно растущих объемов продаж позволил значительно сэкономить электроэнергию и время, одновременно в разы ускорив процесс комплектации и отправки, – сказала Кайди Кельт, руководитель отдела розничной торговли Euronics. – Если первая миля на нашем центральном складе уже обслуживается роботами, то посредством пилотного проекта в Вильянди мы автоматизируем и так называемую последнюю милю, то есть доставку товара конечному клиенту, что позволяет еще больше ускорить весь процесс доставки“.
Предприятие DPD Eesti, которое уже сегодня обеспечивает углеродно-нейтральную доставку всех посылок, видит в роботах-курьерах возможность еще больше уменьшить экологический след и стимулировать потребителей выбирать способы доставки посылок, которые меньше обременяют окружающую среду. „Решение о последней миле доставки, то есть о том, как посылка достигнет заказчика, как правило, принимается самим заказчиком. Испытательный период позволит потребителям поближе познакомиться с инновационными решениями, а нам – получить отзывы, необходимые для развития услуги“, – добавил исполнительный директор DPD Eesti Ремо Кирсс.
Появляющимся на улицах Вильянди роботам-курьерам Clevon разрешено передвигаться по дорогам общего пользования, и они полностью работают на электроэнергии, проходя при одной зарядке до 100 километров. Электрические автономные транспортные средства для последней мили позволяют современным и экологичным способом уменьшить уровень шума и загрязнения городской среды, без отказа от уже ставших привычными удобств по доставке посылок и еды домой или в офис. „Эстония является идеальной страной для разработки и испытания новых уникальных технологий, и до сих пор наши роботы-курьеры очень успешно вливались в ежедневное дорожное движение, – добавил председатель правления Clevon Арно Кютт. – Сегодня стартовал испытательный период на улицах Вильянди, однако конечной целью для нас является обеспечение доступности технологии для всего общества, а также ее вывод на место наиболее предпочтительного решения по доставке“.
Заказать робота-курьера могут все клиенты Euronics в пределах города Вильянди в рабочие дни с 12:30 до 15:30. Последняя посылка будет доставлена клиенту не позднее 16:30. Автономный робот при начале движения и по прибытии на адрес клиента отправляет SMS-уведомление. После прибытия робот ждет 10 минут, и затем клиенту направляется звонок. Если никого достичь не удается, робот едет обратно в магазин, и тогда забрать посылку придется уже оттуда.