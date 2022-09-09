Новости Эстонии
09.09.2022, 12:16

ФОТО | Кая Каллас оставила запись в книге соболезнований в британском посольстве

 (3)
ФОТО: Marko Pilliroog/Briti Saatkond Eestis

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас посетила в пятницу посольство Великобритании в Таллинне, чтобы оставить запись в книге соболезнований, открытой в связи со смертью королевы Елизаветы II.

Ранее Кая Каллас выразила соболезнования британскому народу в социальных сетях.

Оставить запись в книге соболезнований можно сегодня до 15 часов. А также в предстоящий понедельник с 10 до 16. Виртуально оставить свое соболезнование можно здесь.

Оставить комментарий Читать комментарии (3)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии