09.09.2022, 12:16
ФОТО | Кая Каллас оставила запись в книге соболезнований в британском посольстве(3)
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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас посетила в пятницу посольство Великобритании в Таллинне, чтобы оставить запись в книге соболезнований, открытой в связи со смертью королевы Елизаветы II.
Ранее Кая Каллас выразила соболезнования британскому народу в социальных сетях.
Оставить запись в книге соболезнований можно сегодня до 15 часов. А также в предстоящий понедельник с 10 до 16. Виртуально оставить свое соболезнование можно здесь.