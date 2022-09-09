Мнение
09.09.2022, 11:53

МНЕНИЕ | Крестовый поход против российских паспортов

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Российский паспорт
Российский паспорт
ФОТО: MAXIM SHEMETOV | REUTERS

Министерство иностранных дел всеми силами демонстрирует, что россияне — вне зависимости от того, когда и с какими целями они покинули свою страну — в Эстонии not welcome. В теме разбиралcя главный редактор RusDelfi Андрей Шумаков.

„Масса граждан России, 850 000 человек, въехавшая в Европейский союз по состоянию на конец первой недели августа, к сожалению, растет, поэтому мы должны быть готовы предпринять шаги, чтобы поддержать победу Украины“, - сказал 17 августа министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. Эта фраза - отличное объяснение и оправдание всех ограничительных мер в отношении граждан России, принятых в Европе в целом и в нашей стране в частности. И действительно: Россия ведет агрессивную войну в Украине, а 850 000 ее граждан свободно разгуливают по улицам Евросоюза. Впору возмутиться, да как такое вообще возможно? Немедленно прекратить!

Но на деле с лозунгом всё не так просто. Мы в Delfi сделали запрос в департамент полиции и погранохраны. И глава бюро по охране границы ДПП Эве Калмус любезно уточнила слова министра.

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