МНЕНИЕ | Крестовый поход против российских паспортов

„Масса граждан России, 850 000 человек, въехавшая в Европейский союз по состоянию на конец первой недели августа, к сожалению, растет, поэтому мы должны быть готовы предпринять шаги, чтобы поддержать победу Украины“, - сказал 17 августа министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. Эта фраза - отличное объяснение и оправдание всех ограничительных мер в отношении граждан России, принятых в Европе в целом и в нашей стране в частности. И действительно: Россия ведет агрессивную войну в Украине, а 850 000 ее граждан свободно разгуливают по улицам Евросоюза. Впору возмутиться, да как такое вообще возможно? Немедленно прекратить!