Газировка и жирные чипсы остались в прошлом? Школьные буфеты ориентируются на здоровое питание

„Это объясняется несколькими причинами. Директора некоторых школ не знают об инструкции или не обращают особого внимания на ассортимент школьного буфета, кроме того, выбор продуктов может зависеть от выручки“, - сказала Хайди Канамяэ, возглавляющая в Институте развития здоровья (TAI) сферу питания и движения. В 2019 году совместными усилиями Института развития здоровья, Министерства социальных дел, Министерства сельской жизни и Департамента здоровья была разработана инструкция, содержащая список продуктов, рекомендованных к продаже в буфетах детских учреждений и установленных там торговых автоматах. Как заверила Канамяэ, со школами продолжают обсуждать вопрос о том, какие продукты желательно видеть в буфетах.