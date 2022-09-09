Футбол
09.09.2022, 12:35

Английская премьер-лига перенесет ближайшие матчи из-за смерти Елизаветы II

 
Матч Английской Премьер-лиги
Матч Английской Премьер-лиги
ФОТО: Dave Thompson | Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Королева Великобритании Елизавета II умерла в четверг вечером. Во всей Великобритании уже отменено несколько спортивных мероприятий, и, судя по всему, будет перенесен весь тур Английской Премьер-лиги.

В четверг, 8 сентября, на 97-м году жизни скончалась королева Великобритании Елизавета II. В Англии объявили 10-дневный траур, а также запустили ряд протоколов, которые затронут спортивные и общественные мероприятия.

Матч между „Бернли“ и „Норвич Сити“ в Английском чемпионшипе (2-й по силе дивизион), запланированный на сегодня, уже перенесен. Если Премьер-лига решит отменить все игры, которые запланированы на выходные, то так же поступять, вероятно, и другие футбольные лиги Великобритании.

Матчи Лиги чемпионов на следующей неделе с участием английских команд, скорее всего, пройдут по плану.

Перенос матчей, создаст серьезные проблемы для календаря Премьер-лиги, поскольку чемпионат мира пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря, а свободных дат в календаре для переноса игр мало.

Окончательное решение о переносе матчей 7-го тура АПЛ пока не принято, но руководство Лиги будет следовать рекомендациям Министерства культуры, СМИ и спорта. Ожидается, что тур всё же будет перенесен, так как первые матчи состоятся 10 сентября, то есть спустя всего два дня после кончины Елизаветы II, сообщает Daily Star.

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