В Тарту на игровой площадке одни дети угрожали другим ножом и перцовым газом? Полиция отреагировала большими силами

„Пришли двое мальчиков и стали приставать к моим дочерям, не позволяя им играть на площадке. Но девочки продолжали играться. На это один из мальчиков достал из кармана нож и начал им размахивать. А второй подбежал к девочкам и прыснул в лицо спреем“, - написала в социальных сетях мама детей, добавив, что хочет предупредить других родителей.

Полиция подтвердила, что подобный случай в самом деле имел место, и на тревожное сообщение полиция отреагировала большими силами.

„В среду во второй половине дня в Центр тревоги позвонил внимательный ребенок и сообщил, что на тартуском бульвале Каунасе на междомовой игровой площадке находятся двое несовершеннолетних мальчика, один из которых размахивает ножом, а у другого в руках перцовый газ. На сигнал отреагировали несколько патрулей, но когда они прибыли на место, то описанных мальчиков там уже не было. Другие дети дали описание тех мальчиков и показали, куда они направились. Полицейские задержали мальчиков на близлежащей игровой площадке“, - рассказал оперативный дежурный Тартуского отделения полиции Мартти Тоом.

У мальчиков не нашли ни ножа, ни газового баллончика. „У одного в рюкзаке был кусок трубы, который можно было издалека принять за нож, а второй сказал, что у него был спрей со сладостью, а не перцовый газ“, - сообщил Тоом.

Полиция провела с детьми беседу, забрала кусок трубы. Имена мальчиков взяли на заметку, далее выяснением всех обстоятельств произошедшего будут заниматься участковые полицейские.

„К сегодняшнему дню мы пообщались еще раз как с мальчиками, так и с их родителями, а также с женщиной, оставившей сообщение в социальных сетях. При необходимости все стороны будут приглашены для беседы за круглый стол“, - сказал в заключение Тоом.