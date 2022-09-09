ФОТО | Дебют удался: чемпион Латвии стартовал в еврокубках с ничьи против топ-клуба Италии

Дебют команды Виктора Мороза на столь серьезном уровне получился отличным. Быстро пропустив во втором тайме, гости нашли в себе силы не только не дрогнуть в обороне, но и смогли воспользоваться своим шансом в атаке.

Рижане успешно выполнили первую стратегическую задачу — не пропустили в первом тайме. За это прежде всего стоит поблагодарить вратаря Павла Штейнбора: опытнейший голкипер блестяще сыграл в первой половине. Гости предсказуемо защищались чаще, чем атаковали, однако и вратарю хозяев Пьерлуиджи Голлини скучать не пришлось. На 40-й минуте Андрей Илич убежал в контратаку, но реализовать выход один на один не удалось — вратарь „Фиорентины“ отразил удар серба.

На второй тайм „Фиорентина“ вышла на поле с решительным настроем и вышла вперед на 56-й минуте. Криштиано Бираги отдал передачу в штрафную, никто из игроков РФШ не успел к мячу, и Антонин Барак поразил ворота гостей.

После забитого мяча хозяева немного сбавили обороты, что позволило гостям отыграться. На 74-й минуте Томислав Шарич перехватил мяч на чужой половине поля и начал атаку, в продолжении которой вышедший на замену Кевин Фризенбихлер выдал отличную передачу вперед на Илича, который нанес точный удар в окружении двух защитников „Фиорентины“.

„РФШ“ отстояла ничью, несмотря на все попытки хозяев вырвать три очка.

Во втором туре 15 сентября „РФШ“ на стадионе „Сконто“ в Риге примет шотландский клуб „Хартс“, который на старте группового этапа у себя дома проиграл турецкому „Истанбул Башакшехир“ со счетом 0:4.