Четверть населения Эстонии ничего не слышала о медицинском страховании работодателя, а у десятой части оно есть

По данным ССОЭ, в этом году добровольное медицинское страхование оформили 1 470 работодателей, застраховав в общей сложности 46 260 работников. Количество медицинских страховок работодателя, за год увеличилось более чем в два раза. В середине прошлого года 510 работодателей застраховали в общей сложности 20 400 работников.

По словам члена правления Союза страховых обществ Андреса Пийрсалу, медицинское страхование работодателя стало существенной частью системы медицинского страхования. „Примерно десятая часть работников имеет дополнительное медицинское страхование наряду с государственным медицинским страхованием. Спрос на него все время растет, и те работодатели, которые нанимают на работу ведущих специалистов, непременно включают его в социальный пакет работника, – сказал Пийрсалу. – Рост спроса имеет четкие экономические причины: медицинское страхование работодателя покрывает расходы на быстрое и эффективное лечение и восстановление работников предприятия. Благодаря этому работники быстрее возвращаются на рабочие места“.

Сумма платежей в счет медицинского страхования работодателя, которые были совершены в течение первого полугодия текущего года, составила 10,5 миллиона евро, а сумма соответствующих платежей, которые были совершены в течение того же периода прошлого года, составила 4,2 миллиона евро. Сумма возмещений, выплаченных в течение этого периода, составила 6 миллионов евро.