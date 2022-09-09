Четверть населения Эстонии ничего не слышала о медицинском страховании работодателя, а у десятой части оно есть(8)
По результатам исследования, проведенного Союзом страховых обществ Эстонии (ССОЭ) в сотрудничестве с AS Turu-uuringute, выяснилось, что 46 % населения нашей страны хотели бы иметь дополнительное медицинское страхование, обеспечиваемое работодателем. Возраст большинства желающих составляет 31–40 лет; в основном это неэстонцы. Четверть населения еще ничего не слышала о таком страховании.
По данным ССОЭ, в этом году добровольное медицинское страхование оформили 1 470 работодателей, застраховав в общей сложности 46 260 работников. Количество медицинских страховок работодателя, за год увеличилось более чем в два раза. В середине прошлого года 510 работодателей застраховали в общей сложности 20 400 работников.
По словам члена правления Союза страховых обществ Андреса Пийрсалу, медицинское страхование работодателя стало существенной частью системы медицинского страхования. „Примерно десятая часть работников имеет дополнительное медицинское страхование наряду с государственным медицинским страхованием. Спрос на него все время растет, и те работодатели, которые нанимают на работу ведущих специалистов, непременно включают его в социальный пакет работника, – сказал Пийрсалу. – Рост спроса имеет четкие экономические причины: медицинское страхование работодателя покрывает расходы на быстрое и эффективное лечение и восстановление работников предприятия. Благодаря этому работники быстрее возвращаются на рабочие места“.
Сумма платежей в счет медицинского страхования работодателя, которые были совершены в течение первого полугодия текущего года, составила 10,5 миллиона евро, а сумма соответствующих платежей, которые были совершены в течение того же периода прошлого года, составила 4,2 миллиона евро. Сумма возмещений, выплаченных в течение этого периода, составила 6 миллионов евро.
По оценке Пийрсалу, было бы разумно пересмотреть налоговую льготу, установленную пять лет назад. „Работодатели освобождаются от уплаты налога, если сумма страхового взноса не превышает 400 евро в год на одного работника. В случае превышения этого предельного значения применяется налог на специальную льготу. Учитывая рост цен, это предельное значение отстало от времени, и было бы разумно его увеличить. Поскольку медицинское страхование, обеспечиваемое работодателем, уменьшает нагрузку на бюджет Больничной кассы, то в результате этого увеличения в выигрыше оказались бы не только работники и работодатели, но и государственный бюджет“, – объяснил Пийрсалу.
По словам менеджера по страховым продуктам Seesam Марит Рааг, из года в год растет потребность в компенсации услуг, оказываемых в связи с психическим здоровьем работников. „Если еще некоторое время назад работодатели заключали договоры страхования здоровья, главным образом, для обеспечения возмещения затрат, связанных с физическим здоровьем работников, то на сегодняшний день в каждый заключаемый договор страхования здоровья вносятся услуги психолога. Психическое здоровье людей тоже непосредственно связано с производительностью труда и удовлетворенностью работой“, – сказала Рааг.
Статистика ССОЭ охватывает данные о страховании, предлагаемом такими членами союза как BTA, ERGO, If Kindlustus, PZU и Seesam. Медицинское страхование, обеспечиваемое работодателем, предлагают также некоторые зарубежные страховщики, но данные о совершенных ими сделках в статистике ССОЭ не отражаются.
В проведенном в марте-месяце онлайн-опросе „Защищенность и отношение к услугам страхования“ приняло участие 1 003 человека в возрасте от 18 до 64 лет.
ССОЭ – это специализированная организация, которая объединяет всех страховщиков, ведущих деятельность в Эстонии, развивает страхование и практику предотвращения ущербов, а также анализирует и публикует статистику страхования. ССОЭ организовывает разрешение страховых споров через страховой примирительный орган.