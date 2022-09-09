Eesti Energia сообщила о досрочном прекращении договоров с фиксированной ценой. „Это была человеческая ошибка“

В четверг компания разослала письмо 21 000 клиентам из-за человеческой ошибки, которое, возможно, было не на том языке и в котором была указана неверная дата истечения срока действия договора. Все эти клиенты получат в самое ближайшее время новое письмо с правильной информацией и на выбранном ими языке. Eesti Energia не прекращает действие пакетов с фиксированной ценой досрочно и в одностороннем порядке.

„Я искренне извиняюсь перед клиентами. Это была человеческая ошибка. Мы сделаем все возможное, чтобы избежать подобных ошибок в будущем. В ближайшее время мы отправим клиентам новое информационное письмо, язык и данные которого будут правильными“, – сказала член правления Eesti Energia Агнес Роос.

„Eesti Energia сдержит свое обещание, и мы не будем в одностороннем порядке досрочно прекращать действие пакетов с фиксированной для клиентов ценой“, - заверил он.

Это были клиенты пакета „Надежный“, которым было отправлено информационное письмо, связанное с универсальной услугой. В письме могла быть указана неправильная дата расторжения договора и выбор языка, например, вместо письма на эстонском языке клиент получил письмо на русском языке.