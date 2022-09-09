СУТКИ В ТАЛЛИННЕ | На Ратушной площади королеву приветствовали тысячи поющих людей

Их королевские величества, прибывшие в Таллинн, в четверг в полдень встретились с президентом Тоомасом Хендриком Ильвесом. Принц Филипп присутствовал на открытии в Мыйгу завода Interconnect Product Assembly, вечером послом Великобритании в Таллинне Найджелом Хэйвудом был организован прием в посольстве. В честь королевы в Доме Братства черноголовых состоялся торжественный ужин.

На следующий день их королевские высочества побывали у Морского музея, на 11 часов была запланировала встреча с народом на Ратушной площади. По воспоминаниям тех, кто побывал на этой встрече, королева и ее супруг прибыли точно в назначенное время.

На сцене высоких гостей приветствовал хор в составе 700 человек под управлением Аарне Салувеэра. В честь королевы была исполнена и специально написанная в ее честь песня, в которой Елизавету II именовали „Лийзбет“.

Песня Рене Ээспере „Время пробуждения“ была исполнена первой, затем в исполнении Ханны-Лийны Выза и Иво Линна прозвучала песня Олава Эхала „Песня о доме“, звучали также Вельо Тормиса и произведение Боба Чилкотта „Can you hear me?“.

Королева тепло приветствовала собравшихся, побеседовала с детьми, поблагодарила Аарне Салувеэра, в Ратуше сделала запись в Книге почетных гостей. Провожали королеву песней Ало Маттийзена „Isamaa ilu hoieldes“. Перед тем, как покинуть Ратушную площадь, Елизавета II встретилась с тогдашныим мэром Таллинна Юри Ратасом.

По воспоминаниям Карин Кальюляте, тогдашнего фотографа издания Maaleht, для фотокорреспондентов это была обычная работа. „Конечно, на Ратушной площади собралось огромное количество людей, но ничего особенного не было“, - сказала она, разве что фотографам приходилось изощряться, чтобы сделать хорошие кадры.

Поскольку королевский визит состоялся в четверг, в день выхода Maaleht, редакция не смогла опубликовать фотографии, и первую полосу газеты украшал рисунок художника Ваплдека Албера.

С Ратушной площади королева отправилась на борт британского военного корабля „HMS Liverpool“.