ОТ РЕДАКЦИИ | Ее Величество королева Елизавета II ушла и осталась в истории

Вчера, 8 августа пришла печальная весть: скончалась королева Великобритании Елизавета II. Ее уход означает конец целой эпохи. Ее Величество правила своими поддаными на протяжении семидесяти лет, и многим казалось, что она была и будет всегда: ее обходили стороной болезни и несчастья, а скандалы вокруг британской королевской семьи она преодолевала с неизменной сдержанностью и достоинством. Однако на фоне постоянных новостей о неуклонном ухудшении здоровья монарха, британские подданные были готовы к тому, что уход королевы близится. Британские монархи традиционно принимают новых премьер-министров в Букингемском дворце, и тот факт, что королева Елизавета II на днях приняла Лиз Трасс во дворце Балморал в Шотландии, давал понять, что здоровье британского монарха оставляет желать лучшего.

Несмотря на то, что британский монарх не имеет реальной власти, для британских подданых он, тем не менее, является гарантом равновесия разных ветвей власти и стабильности в британском обществе. Кончина королевы Елизаветы II, которая с достоинством и честью несла свой долг, внушает ряд опасений: экономика страны еще не восстановилась после локдауна, вызванного пандемией коронавируса, и кризис энергоносителей и рост инфляции продолжают ухудшать экономические и социальные показатели уже третий год подряд. На фоне этого Владимир Путин жесточайшую войну в соседней стране, которую не видели в Европе со времен Сталина и Гитлера. Такие символы как королева Елизавета II необходимы обществу, чтобы иметь моральный ориентир и пережить тяжелые времена.