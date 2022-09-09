ОТ РЕДАКЦИИ | Ее Величество королева Елизавета II ушла и осталась в истории
Кончина Ее Величества королевы Елизаветы II знаменует собой конец двадцатого столетия. Королева, которая на протяжении семидесяти лет оставалась верной своим ценностям, своей нации, которая являлась символом стабильности британского государства, ушла и навсегда вошла в историю.
Вчера, 8 августа пришла печальная весть: скончалась королева Великобритании Елизавета II. Ее уход означает конец целой эпохи. Ее Величество правила своими поддаными на протяжении семидесяти лет, и многим казалось, что она была и будет всегда: ее обходили стороной болезни и несчастья, а скандалы вокруг британской королевской семьи она преодолевала с неизменной сдержанностью и достоинством. Однако на фоне постоянных новостей о неуклонном ухудшении здоровья монарха, британские подданные были готовы к тому, что уход королевы близится. Британские монархи традиционно принимают новых премьер-министров в Букингемском дворце, и тот факт, что королева Елизавета II на днях приняла Лиз Трасс во дворце Балморал в Шотландии, давал понять, что здоровье британского монарха оставляет желать лучшего.
Несмотря на то, что британский монарх не имеет реальной власти, для британских подданых он, тем не менее, является гарантом равновесия разных ветвей власти и стабильности в британском обществе. Кончина королевы Елизаветы II, которая с достоинством и честью несла свой долг, внушает ряд опасений: экономика страны еще не восстановилась после локдауна, вызванного пандемией коронавируса, и кризис энергоносителей и рост инфляции продолжают ухудшать экономические и социальные показатели уже третий год подряд. На фоне этого Владимир Путин жесточайшую войну в соседней стране, которую не видели в Европе со времен Сталина и Гитлера. Такие символы как королева Елизавета II необходимы обществу, чтобы иметь моральный ориентир и пережить тяжелые времена.
Для Эстонии Великобритания всегда играла особенную роль; в 1918-1919 гг. британцы помогли отстоять эстонскую независимость перед большевиками. И спустя сто лет Великобритания, верная слову и чести, ввиду войны, развязанной путинской Россией в Украине, вновь является гарантом безопасности в нашем регионе. Традиции монархии кажутся современным жителям Эстонии чуждыми, но люди всегда будут вспоминать визит королевы Елизаветы II в Эстонию в 2007 году. Люди в Эстонии сочувствуют британцам в их невосполнимой потере и разделяют их скорбь.
Кончина королевы Елизаветы II и уход последнего президента СССР Михаила Горбачева за последние полторы недели напоминают нам о быстротечности времени. Тяжелый двадцатый век уходит, забирая с собой символы эпохи. Двадцатый век, который был нам понятен и привычен, исчезает, колесо истории набирает ход. Но несмотря на горечь потери, можно сказать, что королева Елизавета II ушла из нашего столетия и навсегда вошла в историю.
Королева умерла, да здравствует король!