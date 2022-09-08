Алар Карис: мы глубоко скорбим в связи с уходом Елизаветы II

„Полная преданность Королевы Елизаветы II своему государству и народу достойна глубокого восхищения. Ее мудрое, взвешенное, дружелюбие и человеческое отношение ко всем будет всегда нас вдохновлять.

Эстонский народ будет помнить дружеский визит Ее Высочества в Эстонию. Мы в глубокой скорби, выражаем от всего сердца соболезнование королевской семье, народам Королевства Великобритании и стран Содружества наций. Память о Елизавете II будет жить вечно“, - сказал Карис.