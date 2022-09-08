ФОТО | Завершилась реконструкция фонтана и парковой зоны пруда Ыйсмяэ

„Несомненно, пруд и окружающая его парковая зона являются центром микрорайона Вяйке-Ыйсмяэ. В свое время это было очень современным ландшафтно-архитектурным решением, и очень радует, что ему придали новый облик. Спроектированная несколько десятилетий назад территория была дополнена новыми решениями и озеленением, чтобы сделать ее еще более комфортным местом для времяпрепровождения“, - сказал вице-мэр Владимир Свет.

По словам старейшины района Хааберсти Олега Сильянова, в ходе работ привели в порядок укрепление берега и расширили пешеходную дорожку по внутреннему кругу пруда, водоем локально углубили и очистили от ила.

„На пруду построили новый фонтан с программируемой декоративной подсветкой и различными режимами подачи воды, он является одним из крупнейших в Эстонии, - сказал Сильянов. – Все желающие смогут познакомиться с новым красочным фонтаном в эту субботу, когда он будет торжественно открыт и впервые запущен“.

В ходе работ по реконструкции в парковой зоне пруда Ыйсмяэ модернизировали освещение, а по тропам внешнего круга уложили покрытие из гранитной крошки. На территории заменили амортизированный спортивный инвентарь, обновили скамейки и урны, а также установили туалетный модуль. Наряду с работами, которые были предусмотрены проектом, также был обновлен настил сцены амфитеатра и построен слип для обслуживания пруда и фонтана.

В ходе работ по озеленению на пологих склонах, окружающих пруд, была высажена сахалинская вишня, обустроены не требующие частого покоса газоны, которые засеяли цветущими растениями. Посаженные на территории растения обретут свою полноценную красоту через несколько лет, по мере роста. Возле тренажеров в парке были высажены группы кустарников разной высоты. Также была осуществлена санитарная обрезка растущих на территории деревьев и кустарников, улучшен общий вид зеленых насаждений парковой зоны. В окрестностях пруда высадили сахалинскую вишню, кустарники барбариса, черемуху и пихту, а разросшийся возле пруда лилейник был пересажен.