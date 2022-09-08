Танель Кийк приступит к выполнению обязанностей вице-мэра Таллинна в пятницу

Кийк ранее сообщил ERR, что весной, скорее всего, он будет баллотироваться на выборах в Рийгикогу. Останется ли он на посту вице-мэра после выборов, зависит от их результата, отметил он.

„Если Центристская партия не будет в следующем правительстве, я продолжу работу вице-мэром. Я не променяю должность вице-мэра на должность рядового депутата, потому что это было бы несправедливо по отношению к жителям Таллинна и команде городского самоуправления, включая мэра, если бы я стал вице-мэром всего на полгода“, - сказал он.