Freedom Holding Corp нарастил квартальную выручку до $227 млн(2)
Freedom Holding Corp., учредитель оперирующей в Эстонии инвестиционной платформой Freedom24 компании Freedom Finance Europe, увеличил квартальную выручку до $227 млн, а клиентскую базу — до полумиллиона.
Freedom Holding Corp. опубликовал финансовые результаты за 1-й квартал 2023 фискального года, завершившийся 30 июня 2022 года. Согласно показателям холдинга, его выручка составила $227 млн, что на $81 млн (или на 56%) больше, чем за аналогичный период годом ранее. Доля Freedom Finance Europe составила $69,5 млн, или 31% от общей чистой выручки.
Увеличение выручки холдинга произошло в частности благодаря росту комиссионных доходов на 36% до $132 млн, что связано с увеличением количества клиентских счетов и ростом числа активных пользователей и сделок. Процентные доходы выросли на 96% до $49 млн на фоне увеличения общего размера торгового портфеля и количества выданных займов.
По состоянию на 30 июня 2022 года в подразделениях холдинга было открыто 479 тыс. брокерских клиентских счетов, что на 69 тыс. (или на 17%) превышает уровень на 31 марта 2022 года.
Чистая прибыль холдинга в отчетном квартале составила $59 млн против $55 млн в аналогичном квартале годом ранее. Прибыль на акцию, рассчитанная исходя из средневзвешенного количества акций 59,5 млн штук, увеличилась до $0,99 с $0,93.
Расходы холдинга выросли на $71 млн (или на 84%), что стало следствием расширения деятельности и найма новых сотрудников, а также в связи с увеличением затрат на рекламу и благотворительность.
2 млн евро на закупку реанимобилей для Украины
В августе 2022 года инвестиционная компания Freedom Finance Europe, европейское подразделение Freedom Holding Corp., перечислила 2 млн евро гуманитарной помощи Украине. Деньги направлены на закупку автомобилей скорой медицинской помощи. О сборе средств на реанимобили 23 июля объявила Первая леди Украины Елена Зеленская во время Второго саммита первых леди и джентльменов в Киеве.
Реанимобили, работающие в прифронтовых областях, оборудованы кислородными баллонами, кардиомониторами, дефибрилляторами, электрокардиографами и аппаратами искусственной вентиляции легких. Ориентировочная стоимость одного авто составляет до 100 тыс. евро — на полученные от Freedom Finance Europe деньги можно купить более 20 автомобилей.
„Мы верим и знаем, что новые реанимобили облегчат работу медикам и помогут спасти сотни жизней. Жизнь каждого человека бесценна, а во время войны для раненых военных и мирных жителей важна каждая секунда. Пока мы заботимся друг о друге, поддерживаем, болеем и радуемся — мы несокрушимы!“ — уверена генеральный директор Фридом Финанс Украина Марина Бартошек.
Freedom Finance Europe пожертвовала средства через фандрайзинговую платформу UNITED24, созданную по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского. Она является главным окном для сбора пожертвований в поддержку Украины со всего мира.
Напомним, что в мае Freedom Finance Europe перечислила 2,7 млн евро в украинские благотворительные фонды „Твоя опора“ и „Поможем вместе“ и на счет гуманитарного штаба Help Ukraine Center.