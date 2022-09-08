Freedom Holding Corp нарастил квартальную выручку до $227 млн

Freedom Holding Corp. опубликовал финансовые результаты за 1-й квартал 2023 фискального года, завершившийся 30 июня 2022 года. Согласно показателям холдинга, его выручка составила $227 млн, что на $81 млн (или на 56%) больше, чем за аналогичный период годом ранее. Доля Freedom Finance Europe составила $69,5 млн, или 31% от общей чистой выручки.

Увеличение выручки холдинга произошло в частности благодаря росту комиссионных доходов на 36% до $132 млн, что связано с увеличением количества клиентских счетов и ростом числа активных пользователей и сделок. Процентные доходы выросли на 96% до $49 млн на фоне увеличения общего размера торгового портфеля и количества выданных займов.

По состоянию на 30 июня 2022 года в подразделениях холдинга было открыто 479 тыс. брокерских клиентских счетов, что на 69 тыс. (или на 17%) превышает уровень на 31 марта 2022 года.

Чистая прибыль холдинга в отчетном квартале составила $59 млн против $55 млн в аналогичном квартале годом ранее. Прибыль на акцию, рассчитанная исходя из средневзвешенного количества акций 59,5 млн штук, увеличилась до $0,99 с $0,93.

Расходы холдинга выросли на $71 млн (или на 84%), что стало следствием расширения деятельности и найма новых сотрудников, а также в связи с увеличением затрат на рекламу и благотворительность.

2 млн евро на закупку реанимобилей для Украины

В августе 2022 года инвестиционная компания Freedom Finance Europe, европейское подразделение Freedom Holding Corp., перечислила 2 млн евро гуманитарной помощи Украине. Деньги направлены на закупку автомобилей скорой медицинской помощи. О сборе средств на реанимобили 23 июля объявила Первая леди Украины Елена Зеленская во время Второго саммита первых леди и джентльменов в Киеве.