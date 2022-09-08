Единственный в Таллинне роликовый парк откроет в пятницу осенний сезон грандиозным шоу

За диджейским пультом выступит Эрки Сарапуу. Также будут проводиться различные розыгрыши. Мероприятие продлится с 18:00 до 22:00.

Роликовый парк Ласнамяэ был впервые открыт 1 июня этого года.

В сентябре роликовый парк открыт для посетителей по пятницам с 15:00 до 21:00 и по выходным с 12:00 до 21:00. С понедельника по четверг роликовым парком активно пользуются члены различных клубов.

„Управа района Ласнамяэ рада продолжить сотрудничество с командой роликового парка. Мне приятно, что мы вновь можем предложить нашим жителям и гостям района что-то новое и интересное“, — сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

„Первый сезон роликового парка был неожиданно хорошо принят жителями. Мы были приятно удивлены активности различных клубов, проводящих тренировки по катанию на роликах“, — сказал руководитель роликового парка Сильвер Уусталу.

„Думаю, что с более активным участием школьных групп увеличится количество посещений роллердрома. Именно поэтому, в этот четверг, 8 сентября, мы организуем первый специальный тренинг для учителей физкультуры таллиннских школ“, - добавил Уусталу.

В ассортименте роликового парка есть более 100 пар коньков от 32 до 44.5 размера. Стоимость для детей до 15 лет составит 4 евро, для взрослых – 6 евро.