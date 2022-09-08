Сейм вывел Латвийскую Православную церковь из-под власти Московского Патриархата(34)
Сейм Латвии в срочном порядке поддержал законопроект о выводе Латвийской Православной церкви из-под власти Московского Патриархата. Эту инициативу в парламент подал президент Латвии Эгилс Левитс, пишет латвийский „Дельфи“.
В аннотации к законопроекту Левитс отметил, что новый порядок восстановит исторический статус ЛПЦ и исключит любую власть патриарха Московского над церковью в Латвии. Инициатива связана с тем, что Московский Патриархат поддерживает правящий в России режим и войну, которую Россия ведет против Украины.
„Принятие закона закрепит историческую самостоятельность и независимость Латвийской Православной церкви и предотвратит влияние или власть Российской Православной церкви над нашей церковью“, — заявил председатель Комиссии Сейма по правам человека и общественным делам Артусс Кайминьш.