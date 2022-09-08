„Если бы не война, мы бы не уехали“. Ведущая „Дождя“ Анна Монгайт о телеканале, семье и переезде в Ригу

Независимый телеканал „Дождь“ прекратил работу на территории Российской Федерации в марте 2022 года, через неделю после начала войны в Украине. Это произошло из-за решения Генпрокуратуры РФ, которая посчитала материалы на сайте „Дождя“ „призывающими к экстремизму“. Позже телеканал возобновил свою работу, но уже в Риге. Тяжело ли было уезжать из Москвы? Какие планы у „Дождя“? Почему главный офис не открыли в Грузии? Портал Delfi поговорил об этом с российской журналисткой, ведущей и креативным продюсером „Дождя“ Анной Монгайт.