За рубежом
08.09.2022, 19:49

„Если бы не война, мы бы не уехали“. Ведущая „Дождя“ Анна Монгайт о телеканале, семье и переезде в Ригу

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Полина Шилина, журналист
Анна Монгайт
Анна Монгайт
ФОТО: Māris Morkāns | Delfi Meedia

Независимый телеканал „Дождь“ прекратил работу на территории Российской Федерации в марте 2022 года, через неделю после начала войны в Украине. Это произошло из-за решения Генпрокуратуры РФ, которая посчитала материалы на сайте „Дождя“ „призывающими к экстремизму“. Позже телеканал возобновил свою работу, но уже в Риге. Тяжело ли было уезжать из Москвы? Какие планы у „Дождя“? Почему главный офис не открыли в Грузии? Портал Delfi поговорил об этом с российской журналисткой, ведущей и креативным продюсером „Дождя“ Анной Монгайт.

В Ригу Монгайт переехала месяц назад с мужем и детьми. Несмотря на то, что именно здесь телеканал решил открыть главный офис, эфиры ведутся также из Франции, Нидерландов и Грузии.

Были ли у вас мысли остаться в России после 24 февраля? Насколько сложно было уезжать из Москвы?

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