С начала года 19 российских фигуристов подали запрос на смену спортивного гражданства

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) на ближайшем заседании исполкома организации рассмотрит семь запросов от спортсменов на переход в сборные других стран. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ФФККР.



Там отметили, что с начала года в федерацию поступило 19 запросов на переход, пишет РБК.



„Две трети из поступивших запросов были поданы вовремя, мы их удовлетворили. Еще семь мы рассмотрим на декабрьском исполкоме“, — сказал собеседник агентства.

По его словам, имена ФФККР не может разглашать, поскольку для этого спортсмены должны давать специальное согласие на обработку персональных данных.



В августе сообщалось, что 15-летняя российская фигуристка Ульяна Ширяева переехала в Канаду и решила сменить спортивное гражданство. Накануне „РИА Новости“ со ссылкой на источник сообщило, что 22-летний Роман Савосин, серебряный призер чемпионата мира среди юниоров 2019 года, решил выступать за сборную Казахстана.



Ранее 8 сентября генеральный директор ФФККР Александр Коган рассказал, что сменившие в предыдущие годы спортивное гражданство фигуристы Андрей Какараза, Анастасия Кобзарева, Александра Любимова и Арина Панфилова приняли решение вернуться в Россию.



Международный союз конькобежцев (ISU) в марте отстранил российских спортсменов от всех международных соревнований. В том числе фигуристам в марте пришлось пропустить прошедший во Франции чемпионат мира.

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