Новости Эстонии
08.09.2022, 15:26

Правительство представило кандидатом в Европейскую контрольную палату Кейт Пентус-Розиманнус. Оклад и бонусы там просто сказочные

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Кейт Пентус-Розиманнус
Кейт Пентус-Розиманнус
ФОТО: Kiur Kaasik | Ekspress Meedia

Сегодня стало известно, что правительство выдвинуло кандидатом от Эстонии в Европейскую контрольную палату Кейт Пентус-Розиманнус.

„У Кейт Пентус-Розиманнус большой опыт в государственном управлении и финансах. Мне жаль остаться без отличного министра финансов, но я верю, что она очень сильный кандидат в Европейскую контрольную палату, который будет там хорошо работать и станет достойным представителем Эстонии“, - сказала премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ).

Сейчас от Эстонии членом палаты является экс-премьер Юхан Партс. В 2004-2016 году Эстонию в этом контрольном органе представляла Керсти Кальюлайд.

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