Правительство представило кандидатом в Европейскую контрольную палату Кейт Пентус-Розиманнус. Оклад и бонусы там просто сказочные

„У Кейт Пентус-Розиманнус большой опыт в государственном управлении и финансах. Мне жаль остаться без отличного министра финансов, но я верю, что она очень сильный кандидат в Европейскую контрольную палату, который будет там хорошо работать и станет достойным представителем Эстонии“, - сказала премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ).