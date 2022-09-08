08.09.2022, 15:26
Правительство представило кандидатом в Европейскую контрольную палату Кейт Пентус-Розиманнус. Оклад и бонусы там просто сказочные(12)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Сегодня стало известно, что правительство выдвинуло кандидатом от Эстонии в Европейскую контрольную палату Кейт Пентус-Розиманнус.
„У Кейт Пентус-Розиманнус большой опыт в государственном управлении и финансах. Мне жаль остаться без отличного министра финансов, но я верю, что она очень сильный кандидат в Европейскую контрольную палату, который будет там хорошо работать и станет достойным представителем Эстонии“, - сказала премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ).