СЕГОДНЯ | Сборная Эстонии по баскетболу завершает ЧЕ игрой против Греции

С точки зрения раскладов в таблице, сегодняшняя игра ничего не изменит. Выиграв все четыре матча, Греция заняла первое место в группе C, Эстония, выиграв одну игру и проиграв три, завершает групповую стадию на пятом месте.

Перед матчем среди тренеров и игроков сборной Эстонии больше всего обсуждалось имя Янниса Адетокумбо. Велика вероятность, что суперзвезда НБА сегодня не сыграет, потому что летом и перед решающими встречами у него были разные мелкие травмы и рисковать здоровьем игрока перед плей-офф смысла нет. Однако официального объявления пока не было.

„Без Адетокунбо — это совсем другая сборная Греции. Я надеюсь, что Яннис сыграет, но если он сыграет ради победы в группе, я удивлюсь. Может быть его клуб „Милуоки Бакс“ сообщит, что Яннису нужен выходной“, — сказал после победы над Великобританией главный тренер эстонской сборной Юкка Тойяла.

Поэтому эстонский тренерский штаб подготовил два разных плана на игру — один, если Адетокунбо сегодня сыграет, а другой, если он отдыхает.

Однако нападающий Костас Адетокунбо, скорее всего сегодня сыграет, так как на этом чемпионате Европы он еще не играл из-за травмы.

Состав сборной Эстонии на финальном турнире ЧЕ:

Стен Сокк, Керр Крийса, Кристиан Кулламяэ, Мартин Дорбек, Янари Йыэсаар, Анри Дрелл, Сандер Райесте, Сийм-Сандер Вене, Кристьян Китсинг, Рауно Нургер, Матиас Тасс, Майк-Калев Коцар

Игры сборной Эстонии на ЧЕ:

2 сентября в 22:00 Эстония - Италия 63:84

3. сентября в 18:00 Эстония - Украина 73:74

5. сентябрь в 15:15 Эстония - Хорватия 70:73

6. сентябрь в 15.15 Эстония - Великобритания 94:62

8. в сентябре в 18:00 Эстония - Греция