МНЕНИЕ | Отмена шенгенских виз для россиян и белорусов: помощь Украине или новая несправедливость?

После шестого пакета санкций у ЕС стали заметны проблемы с поиском следующих сфер сжатого до минимума сотрудничества с Россией для ее наказания за вторжение в Украину. Наказанием можно было бы считать нечто, приносящее существенный урон российской экономике, поддержку экономики жертвы агрессии или военно-техническая помощь. С этим все противоречиво вплоть до ощущения, что иногда ЕС страдает от санкционной войны больше, чем РФ. Но планируемое полное прекращение визовых отношений с РФ и Беларусью вряд ли коснется госчиновников или военных, принимающих решения в ходе войны с Украиной - наверняка они уже были наказаны ранее; запрет не прекращает бизнесы, доходы от которых могут подпитывать экономику во время войны. Получается некая абстрактная месть, которая коснется, с большой вероятностью, лишь простых россиян и белорусов, как бы за то, что их политическая пассивность способствует продолжению агрессии. Это похоже на мягкое вмешательство во внутренние дела. Что бы ни говорили нынешние политики, это напоминает возвращение к временам коллективной ответственности народов за дела их правителей.