Новости Эстонии
09.09.2022, 11:46

„Когда нам можно было идти на паспортный контроль - у меня начались приключения“. Россиянку с эстонским постоянным ВНЖ не пустили в Эстонию, а потом и вовсе лишили документа

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Российский паспорт
Российский паспорт
ФОТО: STR | AFP

14 августа россиянка Инесса с эстонским видом на жительство попыталась пересечь границу в Ивангороде. ВНЖ был просрочен, но обычно на эстонской границе пускают и с таким. Но не в этот раз. В 8 часов вечера с пограничного пункта в Ивангороде Инессе пришлось возвращаться в Питер. А недавно она получила письмо, в котором эстонская полиция сообщила об аннулировании её вида на жительства.

Инесса родилась в Эстонии, ходила в Таллинне в садик, школу и институт. В 23 года из-за того, что в городе, по ее словам, не было подходящей работы и каких-то перспектив, она переехала в Москву. Но раз-два в год регулярно приезжала в Таллинн.

„Во время пандемии, год назад, у меня закончилась моя ID-карта, - рассказывает Инесса. - Я вышла замуж. Пока я меняла в России документы на новые, прошло время. Как только все переводы и документы были у меня на руках - я поехала в Эстонию, чтобы все обновить“.

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