„Когда нам можно было идти на паспортный контроль - у меня начались приключения“. Россиянку с эстонским постоянным ВНЖ не пустили в Эстонию, а потом и вовсе лишили документа

14 августа россиянка Инесса с эстонским видом на жительство попыталась пересечь границу в Ивангороде. ВНЖ был просрочен, но обычно на эстонской границе пускают и с таким. Но не в этот раз. В 8 часов вечера с пограничного пункта в Ивангороде Инессе пришлось возвращаться в Питер. А недавно она получила письмо, в котором эстонская полиция сообщила об аннулировании её вида на жительства.