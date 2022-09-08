Бывший глава Департамента здоровья Юллар Ланно нашел новую работу

Ланно поясняет, что этот промежуток времени был потрачен на восстановление врачебной профессии, которое прошло успешно — со 2 июня он зарегистрирован как врач общей практики в регистре медицинских работников Департамента здоровья. Владельцы Confido пригласили Ланно на управляющую позицию. С июня Ланно является членом правления Confido Clinic OÜ.

Ланно отмечает, что у него были и другие варианты, но он выбрал этот. „Confido - это знак качества. В исследовании, опубликованном несколько дней назад, Confido занял второе место среди самых привлекательных работодателей для медиков“, — говорит он.

Ланно намекает, что если до сих пор Confido был ориентирован на Эстонию, то в ближайшем будущем планируется расширение и на соседние страны.

Бывший глава Департамента здоровья Юллар Ланно считает, что будущие вспышки коронавируса будут все меньше и меньше и не будут существенно нарушать нормальный ритм жизни. Ланно отмечает, что следующая угроза здравоохранению страны может быть связана с ситуацией, когда происходит массовое перемещение людей. „Когда люди из Африки начинают прибывать на север из-за высоких температур. Это может привести к передаче некоторых вирусов людям, которые еще не контактировали с такими вирусами“, — говорит Ланно и добавляет, что такая же ситуация может возникнуть и во время крупномасштабной войны, когда люди перемещаются из одного региона в другой.

„Если среди людей, прибывающих из зоны боевых действий, меньше вакцинированных, их способность к передаче вируса выше, чем у других. В Эстонию приехало пока не так много украинцев, но уровень их вакцинации составляет 30 процентов. Если бы их было много, то они бы болели больше, а также увеличилась бы общая заболеваемость“, — говорит он.