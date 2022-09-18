Эстонский экспресс
18.09.2022, 12:19

Как американскому шпиону не удалось вывезти из оккупированного Таллинна „военных шлюх“

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ВЕЛИКИЙ ПОБЕГ: осенью 1944 года тысячи эстонцев отправились через море в Швецию
ВЕЛИКИЙ ПОБЕГ: осенью 1944 года тысячи эстонцев отправились через море в Швецию
ФОТО: Eesti Rahva Muuseum

В отчете, составленном особым советником президента США и сотрудником разведки Олсеном, открываются неизвестные ранее факты о спасательных операциях в Эстонии осенью 1944 года. Материал Eesti Ekspress.

В январе 1944 года президент США Франклин Д. Рузвельт распорядился о создании Совета по делам военных беженцев (War Refugee Board) с центром в Стокгольме. Главная задача этой организации состояла в том, чтобы спасти от нацистов как можно больше евреев в Европе. В марте 1944 года руководителем совета был назначен особый советник Рузвельта и атташе посольства США в Стокгольме Айвер К. Олсен, который был тесно связан с американской разведкой - Управлением стратегических служб. У этого предшественника ЦРУ офис в Стокгольме был открыт еще в декабре 1943 года, а зоной ответственности Олсена были страны Балтии. Олсен также сотрудничал со Службой внешней разведки Великобритании.

Совет по делам военных беженцев пригласил на работу Рауля Валленберга, члена одной из самых богатых и влиятельных семей Швеции. Его миссией было спасение евреев в Венгрии. Будучи секретарем шведского посольства в Будапеште, он спас около 100 000 евреев от верной смерти, выдав им поддельные документы. А задачей Олсена было спасение евреев стран Балтии, и он приступил к организации этого процесса сразу же после вступления в должность.

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