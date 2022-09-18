Как американскому шпиону не удалось вывезти из оккупированного Таллинна „военных шлюх“

В январе 1944 года президент США Франклин Д. Рузвельт распорядился о создании Совета по делам военных беженцев (War Refugee Board) с центром в Стокгольме. Главная задача этой организации состояла в том, чтобы спасти от нацистов как можно больше евреев в Европе. В марте 1944 года руководителем совета был назначен особый советник Рузвельта и атташе посольства США в Стокгольме Айвер К. Олсен, который был тесно связан с американской разведкой - Управлением стратегических служб. У этого предшественника ЦРУ офис в Стокгольме был открыт еще в декабре 1943 года, а зоной ответственности Олсена были страны Балтии. Олсен также сотрудничал со Службой внешней разведки Великобритании.