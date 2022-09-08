Определились все пары полуфиналистов US Open

Мужчины

Карен Хачанов (Россия, 27) — Каспер Рууд (Норвегия, 5).

Карлос Алькарас (Испания, 3) — Фрэнсис Тиафо (США, 22).

Встреча 1/4 финала Открытого чемпионата США между итальянцем Янником Синнером (13-е место в рейтинге) и испанцем Карлосом Алькарасом (4-е место в рейтинге) завершился в 02:50 - это самое позднее время в истории турнира. Продолжительность противостояния составила 5 часов 18 минут.

19-летний испанец стал самым молодым полуфиналистом на мейджоре со времён Рафаэля Надаля, которому удалось выйти в аналогичную стадию на „Ролан Гаррос“ в 2005 году, сообщает журналист Хосе Моргадо в своём „твиттере“. Карлос также стал самым молодым участником полуфинала US Open со времён Пита Сампраса (1990).

Женщины

Каролин Гарсия (Франция, 17) — Онс Жабер (Тунис, 5).

Ига Свёнтек (Польша, 1) — Арина Соболенко (Беларусь, 6).

Напомним, в 2021 году Открытый чемпионат США выиграл российский теннисист Даниил Медведев. В финальном матче он в трёх сетах победил на тот момент 20-кратного чемпиона турниров „Большого шлема“, серба Новака Джоковича. В 2022 году Медведев проиграл Нику Кирьосу в четвёртом круге, а Джокович, не желающий прививаться, пропустил турнир. В этом сезоне Новак выиграл на Уимблдоне свой 21-й „Шлем“.

Чемпионка 2021 года - 19-летняя британка Эмма Радукану завершила выступление в первом круге текущего розыгрыша, проиграв француженке Ализе Корне.

Общий призовой фонд соревнований в Нью-Йорке составил $ 60,102 млн. US Open проходит с 29 августа по 11 сентября.

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