Подозреваемый в убийстве сразу десяти человек в Канаде умер сразу после ареста

Полиция искала 32-летнего Сандерсона трое суток в трех огромных канадских провинциях и, наконец, нашла в городе Ростерн в провинции Саскачеван. Машина, которую он угнал, была остановлена полицией на шоссе рядом с этим городом.

Сандерсону сразу были предъявлены обвинения в умышленном убийстве и попытке убийства, но вскоре после ареста полиция объявила, что он скончался.

Помощник комиссара местной полиции Ронда Блэкмор сказала на пресс-конференции, что сразу после ареста у Сандерсона начались некие серьезные медицинские проблемы (“medical distress“), от был отправлен в больницу в главный город Саскачевана Саскатун, но там умер.

Перед этим пресса сообщила со ссылкой на источники в полиции, что Сандерсон умер от ран, которые он нанес сам себе при задержании.

Десять человек из числа раненых Сандерсоном и, возможно, его погибшим братом до сих пор лежат в больнице, трое из них - в критическом состоянии.

Каким мог быть мотив совершенного в воскресенье массового убийства, полиция пока не говорит.

Резня произошла в воскресенье в отдаленном районе Саскачевана, на территории общины канадских индейцев кри Джеймс Смит, где и жило большинство убитых.

В понедельник полиция нашла брата Майлза Сандерсона, Дэмиена, мертвым. Его тело было обнаружено в той же индейской общине, под открытым небом в густой траве рядом с домом, в котором полиция проводила обыск. На теле Дэмиена были следы травм.

Полиция выясняет, во-первых, был ли Дэмиен причастен к убийствам, во-вторых, не был ли он сам убит братом.

Майлз Сандерсон имеет многочисленные судимости, неоднократно привлекался к ответственности за преступления против личности и собственности, и власти намерены заново изучить вопрос, почему он в феврале был условно освобожден из тюрьмы, где отбывал четырехлетний срок.