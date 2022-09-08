ВИДЕО | Австралийский теннисист получил крупнейший штраф на US Open после поражения от россиянина

Австралийский теннисист Ник Кирьос получил штраф в размере 14 тысяч долларов за неспортивное поведение после завершения четвертьфинального матча US Open против россиянина Карена Хачанова. Об этом сообщил в своем Twitter журналист New York Times Кристоф Клэри со ссылкой на пресс-службу турнира. Кирьос, 25-я ракетка мира, накануне уступил Хачанову (31) в пяти сетах — 5:7, 6:4, 5:7, 7:6 (7:3), 4:6.

После завершения матча австралиец поблагодарил своего оппонента и судью на вышке, подошел к своей скамейке и в ярости нанес ракеткой несколько ударов о корт, сломав ее. Потом он взял запасную ракетку и тоже разбил ее о корт.

Общая сумма штрафов Кирьоса на этом турнира составила 32,5 тысяч долларов. За выход в 1/4 финала австралиец получит 445 тысяч долларов призовых.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ВКонтакте, Одноклассниках или Twitter.