ВИДЕО | Эстония закроет въезд для россиян с туристическими шенгенскими визами с 19 сентября

Кая Каллас начала пресс-конференцию с разговора на ценах на электроэнергию: „Зимой цены будут очень высокими. Это та цена, которую мы платим за войну в Украине“.

Правительство готовит план по экономии энергии. Еврокомиссия должна предоставить конкретные предложения, как справиться с рынком электроэнергии.

Каллас сообщила, что правительство согласно в то, что государство должно вмешаться в энергетический кризис, но и про зеленую энергетику забывать нельзя.

Урмас Рейнсалу сообщил, что Эстония хочет, чтобы с ночи 19 сентября начал действовать запрет на въезд в страну для граждан России с шенгенскими туристическими визами, выданными любыми государствами.