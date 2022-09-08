ВИДЕО | Эстония закроет въезд для россиян с туристическими шенгенскими визами с 19 сентября(31)
В 12 часов в Доме Стенбока состоится пресс-конференция правительства. В пресс-конференции участвуют премьер-министр Кая Каллас, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, министр государственного управления Рийна Солман и министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут. Смотрите трансляцию с переводом на русский язык!
Кая Каллас начала пресс-конференцию с разговора на ценах на электроэнергию: „Зимой цены будут очень высокими. Это та цена, которую мы платим за войну в Украине“.
Правительство готовит план по экономии энергии. Еврокомиссия должна предоставить конкретные предложения, как справиться с рынком электроэнергии.
Каллас сообщила, что правительство согласно в то, что государство должно вмешаться в энергетический кризис, но и про зеленую энергетику забывать нельзя.
Урмас Рейнсалу сообщил, что Эстония хочет, чтобы с ночи 19 сентября начал действовать запрет на въезд в страну для граждан России с шенгенскими туристическими визами, выданными любыми государствами.