Eesti Energia: если в Евросоюзе будет установлен предел цен, может возникнуть дефицит электроэнергии

Евросоюз планирует установить предельную цену на электроэнергию: 200 евро за МВт-час. „Мы предлагаем установить потолок цен на российский газ… Мы должны сократить российские доходы, которые Путин использует для финансирования этой жестокой войны в Украине“, — заявила журналистам председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Указанный потолок цен будет имитировать „вид биржевых цен, которые можно было бы ожидать, если бы глобальные цепочки поставок функционировали нормально и не подвергались превращению в энергетическое оружие из-за перебоев с поставками газа“, говорится в проекте Европейской комиссии.

Ärileht связался с Eesti Energia для комментария по поводу данной ситуации.

„Если для электроэнергии установлен предел цены в 200 евро за МВтч, то возникает вопрос, почему те производители электроэнергии, у которых цена производства электроэнергии дороже, чем 200 евро МВтч, вообще должны выходить на рынок? – спросил руководитель по коммуникации Eesti Energia Реймо Райя.

Рая добавил, что если производители не выйдут на рынок в таких условиях, может возникнуть дефицит электроэнергии, поскольку недостающую электроэнергию взять неоткуда.

План Европейского Союза заключается в том, что правительства могут начать облагать налогом тех производителей, которые зарабатывают более 200 евро за МВтч из-за цены, созданной на бирже из-за газовых электростанций. При этом речь пойдет только о тех производствах, которые не используют газ. Налог будет означать, что сумма, превышающая 200 евро за МВтч, будет собираться государством и перераспределяться между предприятиями и домашними хозяйствами для их поддержки.

В то же время известно, что цену на электроэнергию сегодня определяют газовые электростанции. Таким образом, самый „дорогой“ участник торгов, то есть газовые электростанции, все равно будет устанавливать цену на бирже, а остальные могут заработать не более 200 евро за МВтч.