Футболиста, переехавшего в Россию с помощью бывших игроков сборной Эстонии, исключили из сборной Норвегии

26-летний полузащитник присоединился к российскому клубу „Ростов“ в 2019 году, откуда был отдан в аренду английскому „Норвич Сити“ в сезоне 2021/2022. Теперь он присоединился к „Динамо“ на правах аренды при посредничестве агентства NESTA Sport Group бывших игроков сборной Эстонии Евгения Новикова и Андрея Степанова.

„Выбор Норманна очень спорен в нынешние времена. В этом нет сомнений“, - заявил журналистам Столе Сольбаккена, главный тренер сборной Норвегии, об этом сообщает Daily Mail.

„Я считаю, что он принял неправильное решение, у которого будут последствия. Посмотрим, вернется ли Матиас однажды в сборную. Это все еще возможно. Мы приняли конкретное решение на основании текущей ситуации в мире. Его может не быть в сборной довольно долгое время“, - цитирует Сольбаккена NRK.

„Вообще-то, это не компетенция ассоциации — судить о выборе клуба игроками сборной, но сейчас чрезвычайное положение. Весь норвежский и европейский футбол согласен оказывать общее давление на Россию как на воюющую сторону. Она активно пользовалась своими позициями в спорте.

Все российские команды отстранены от международных спортивных соревнований. Сольбаккен и я соглашаемся, что Норманн не может представлять Норвегию, если будет играть за новый российский клуб“, — заявил президент Федерации футбола Норвегии Лизе Клавенесс.

В июле футбольный Союз Польши также объявил, что больше не считает защитника Мацея Рыбуса, перешедшего в московский „Спартак“, игроком сборной Польши. Рыбус представлял Польшу в 66 международных матчах и, скорее всего, поехал бы на чемпионат мира в Катаре, который пройдёт в ноябре и декабре. До перехода в „Спартак“ Рыбус выступал за московский „Локомотив“.