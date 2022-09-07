07.09.2022, 22:00
Эстония закупает польские системы ПВО малой дальности(8)
ФОТО: | Delfi Meedia
Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) и польская компания оборонных технологий Mesko подписали в среду, 7 сентября, эстонско-польское рамочное соглашение о совместных закупках зенитных ракетных комплексов малой дальности PIORUN.
PIORUN - это разработанная в Польше и принятая на вооружение в 2019 году система ПВО, которая будет использоваться как в бригадах, так и в подразделениях наземной обороны, пишет rus.err.
Первые поставки в Эстонию состоятся во второй половине 2023 года.
Правительство выделило на развитие средств противовоздушной обороны малой дальности 103 млн евро.
PIORUN используется как в Польше, так и в Украине. Система способна поражать цели на расстоянии до восьми километров.