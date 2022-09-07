Новости Эстонии
07.09.2022, 22:00

Эстония закупает польские системы ПВО малой дальности

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Министр обороны ЭР Ханно Певкур (справа) в Польше
Министр обороны ЭР Ханно Певкур (справа) в Польше
ФОТО: Kaitseministeerium | Delfi Meedia

Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) и польская компания оборонных технологий Mesko подписали в среду, 7 сентября, эстонско-польское рамочное соглашение о совместных закупках зенитных ракетных комплексов малой дальности PIORUN.

PIORUN - это разработанная в Польше и принятая на вооружение в 2019 году система ПВО, которая будет использоваться как в бригадах, так и в подразделениях наземной обороны, пишет rus.err.

Первые поставки в Эстонию состоятся во второй половине 2023 года.

Правительство выделило на развитие средств противовоздушной обороны малой дальности 103 млн евро.

PIORUN используется как в Польше, так и в Украине. Система способна поражать цели на расстоянии до восьми километров.

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