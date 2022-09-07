„Зима близко“: Главное из колонки генсека НАТО в Financial Times

О том, как пережить зиму

Нас ждут сложные шесть месяцев с угрозой отключения электроэнергии, сбоев и, возможно, даже гражданских беспорядков. Но мы должны придерживаться взятого курса и противостоять тирании — ради Украины и ради нас. Мы платим цену за нашу поддержку Украины. Но она считается в долларах, евро и фунтах, а украинцы платят своими жизнями. И все мы заплатим гораздо более высокую цену, если Россия и другие авторитарные режимы решат, что они могут безнаказанно вторгаться на территорию своих соседей и попирать международное право. Цена отказа от отстаивания наших ценностей всегда выше.

О войне в Украине

Война входит в критическую фазу. Зима близко, будет тяжело. Если Россия перестанет воевать, будет мир. Если Украина перестанет воевать, она перестанет существовать как независимое государство. Мы должны продолжать наращивать поддержку, в которой нуждается Украина. Мы каждый день видим решительные изменения на поле боя, что стало возможно благодаря нашей помощи. Украинская армия доказала свою способность противостоять российской агрессии, наносить ответные удары в глубоком тылу врага и наносить значительные потери силам вторжения

О „восточном фланге“

Мы совершаем самый значительный сдвиг в сдерживании и обороне НАТО со времен холодной войны, значительно усиливая наше присутствие на восточном фланге, переводя сотни тысяч военнослужащих в повышенную готовность и продолжая инвестировать в передовые возможности. Гарантии безопасности НАТО не оставляют места для просчетов в Москве относительно нашей способности защитить каждый дюйм территории альянса.

О санкциях