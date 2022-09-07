ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (195-й день) | Главнокомандующий ВСУ признал, что Украина нанесла ракетный удар по российскому аэродрому в Крыму

Российские вооруженные силы столкнулись с дилеммой: разворачивать оперативные резервы для поддержки наступления на Бахмут или защищаться от продолжающегося наступления Украины на юге, пишет в ежедневной сводке Минобороны Великобритании. По данным ведомства, за прошедшие сутки тяжелые бои шли сразу на трех фронтах: на севере под Харьковом, на востоке в Донбассе и на юге в Херсонской области.

„Множественные одновременные угрозы, разбросанные на 500 км, проверят способность России координировать оперативный план и перераспределять ресурсы между несколькими группировками сил“, - пишут британские военные, констатируя, что в начале войны неспособность России сделать это была одной из основных причин плохих действий вооруженных сил.