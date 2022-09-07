ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (195-й день) | Главнокомандующий ВСУ признал, что Украина нанесла ракетный удар по российскому аэродрому в Крыму
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал, что Украина нанесла 9 августа ракетный удар по российскому аэродрому в Новофедоровке (Крым).
По данным западных военных экспертов и российских телеграм-каналов, Украина начала контрнаступление под городом Балаклея в Харьковской области.
Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что у России нет оснований для пересмотра знакового соглашения, позволяющего Украине экспортировать зерно из портов Черного моря, и что условия сделки строго соблюдаются. Соответствующее заявление Подоляк сделал в беседе с агентством Reuters после того, как президент России Владимир Путин пригрозил ограничить экспорт зерна из Украины. Подоляк назвал позицию России „неожиданной“ и „безосновательной“, пишет DW.
Инспекторы МАГАТЭ заявили, что на Запорожской АЭС повреждены хранилища топлива, их доклад обсудил Совет Безопасности ООН.
Минобороны России заявило о взятии села Кодема в Донецкой области, бои за которое шли в течение последних недель, сообщает Telegram-канал „Дождь“. В сводке ведомства говорится, что „в результате успешных наступательных действий“ российских вооруженных сил Кодема „полностью освобождена от националистов“.
Украина добилась заметного прогресса в контрнаступлении на юге и востоке, считают в американском Институте изучения войны.
Российские вооруженные силы столкнулись с дилеммой: разворачивать оперативные резервы для поддержки наступления на Бахмут или защищаться от продолжающегося наступления Украины на юге, пишет в ежедневной сводке Минобороны Великобритании. По данным ведомства, за прошедшие сутки тяжелые бои шли сразу на трех фронтах: на севере под Харьковом, на востоке в Донбассе и на юге в Херсонской области.
„Множественные одновременные угрозы, разбросанные на 500 км, проверят способность России координировать оперативный план и перераспределять ресурсы между несколькими группировками сил“, - пишут британские военные, констатируя, что в начале войны неспособность России сделать это была одной из основных причин плохих действий вооруженных сил.
Херсонская область будет готовиться к проведению референдума 4 ноября, сообщил ТАСС со ссылкой на назначенного Россией замглавы администрации региона. Андрей Турчак назвал дату „правильной и символичной“.