07.09.2022, 18:28
ФОТО И ВИДЕО | Лаагри заволокло дымом: вспыхнул пожар в складском здании фирмы Makita(6)
Как сообщили Delfi в Спасательном департаменте, в Лаагри произошел пожар в складском здании фирмы Makita. Здание находится в стадии строительства.
По информации, имеющейся на данный момент, никто из людей в пожаре не пострадал. Причины возгорания выясняются.
Производитель профессиональных инструментов компания Makita строит в Лаагри (волость Сауэ, Харьюмаа) большое здание, в котором разместятся офисные и складские помещения. Общая площадь двухэтажного здания примерно 23 500 квадратных метров. Стоимость строительства - около 24 млн евро.