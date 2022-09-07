Кая Каллас: Нарве не нужно противостояние с остальной Эстонией

Вы сегодня (6.09.2022) встречались с членами нарвского городского собрания, а также с председателем комиссии Нарвского горсобрания по историческому наследию Алексеем Евграфовом. Вы поняли, какое наследие и историю они охраняют и получилось ли у вас прийти к общему мнению?

Во-первых, я хочу сказать, что это была очень хорошая встреча. Я очень рада, что они приехали в Таллинн в таком большом составе. И, что еще очень важно, встреча прошла на эстонском языке. Оказалось, что те люди, которые во время моего визита в Нарву на эстонском не говорили, в доме Стенбока прекрасно это делали. Это были те же самые люди. Им просто надо дать возможность разговаривать на эстонском. И говорили они очень хорошо.

Они по-прежнему хотят вернуть танк?

Мы говорили о танке, но это была малая часть нашего разговора. Я объяснила, почему танк обратно в Нарву не вернется и почему он останется в музее, где все могут на него посмотреть. Но важно все-таки то, чтобы мы фокусировались на нашем общем будущем в Эстонии и связанных с ним проблемах.

Завтра эти люди соберуться вновь, чтобы обсудить возможность подать в суд на Эстонское государство. Поняли вы, пойдут ли они в суд или вам удалось их убедить, что танк выставлен в музее в Виймси и находится в хороших условиях?

Да, они сказали, что сейчас рассматривают варианты, в том числе вариант обращения в суд. Я ответила, что Эстония - это правовое государство и вы можете это сделать. Все люди и организации, которые ощущают несправедливость или нарушение своих прав, могут обратиться в суд. Но если они это сделают, они должны понимать, что эта ситуация будет продолжаться, будет возникать еще больше напряжения, и вся остальная Эстония это не поймет. И Нарве, в том числе, не нужно это противостояние с остальной Эстонией.

Был ли у Центристской партии выбор в ситуации со Стальнухиным, или они приняли единственно верное решение?

Мне кажется, что да.